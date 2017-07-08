Кровавое ДТП с мотоциклистом потрясло запорожцев (ФОТО)

Вчера утром столкнулись автомобиль Daewoo Lanos и мотоцикл. Причиной аварии стало то, что водитель Daewoo Lanos начал разворачиваться на трамвайных путях и не убедился в безопасности маневра. В то же время мотоциклист двигался со стороны вокзала Запорожье-1 в сторону автостанции.

В результате столкновения телесные повреждения получил водитель мотоцикла. Его госпитализировали.

При общении с водителем Daewoo Lanos стражи порядка обнаружили признаки алкогольного опьянения. Водителя отвезли в больницу, где результат проверки показал 2,32% промилле. Это почти в 12 раз превышает допустимую норму.

На мужчину составили протокол по статье «управление в состоянии опьянения». На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.