Домой Новости Теракт в Запорожской области: подожгли квартиру депутата (ФОТО)

Теракт в Запорожской области: подожгли квартиру депутата (ФОТО)

От
user444
-
178
0
ПОДЕЛИТЬСЯ

В ночь на 6 июля неизвестные атаковали жилище энергодарского правозащитника и депутата, 71-летнего Ивана Морщавки. Неизвестные подложили под электрический щит рядом с его квартирой тряпку, пропитанную горючим, и подожгли ее.

Пожар людям пришлось тушить самостоятельно, подоспевшие спасатели ликвидировали возгорание полностью. Поджог произошёл именно на лестничной площадке, на которой живёт Морщавка, электрощитовая выгорела вместе с проводкой.

Правовая квалификация происшествия – теракт.

Напомним, на днях неизвестные порезали шины на машине депутата.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here