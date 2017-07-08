Теракт в Запорожской области: подожгли квартиру депутата (ФОТО)

В ночь на 6 июля неизвестные атаковали жилище энергодарского правозащитника и депутата, 71-летнего Ивана Морщавки. Неизвестные подложили под электрический щит рядом с его квартирой тряпку, пропитанную горючим, и подожгли ее.

Пожар людям пришлось тушить самостоятельно, подоспевшие спасатели ликвидировали возгорание полностью. Поджог произошёл именно на лестничной площадке, на которой живёт Морщавка, электрощитовая выгорела вместе с проводкой.

Правовая квалификация происшествия – теракт.

Напомним, на днях неизвестные порезали шины на машине депутата.