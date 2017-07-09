Запорожские бизнесмены в детском мире: кто платит, тот и заказывает музыку

Ежедневно родители сталкиваются с вопросом: «В каком возрасте адекватно посвящать малыша во взрослый мир – мир денег?». И как же более гуманно – не травматично – это сделать..? И очень хочется оттянуть этот момент, когда ваш, совсем ещё малыш, начнёт спрашивать, что почём и есть ли денежки в кошельке. Но, не стоит ломать копья «по пустякам», ибо жизнь сама укажет вам путь, столкнув с реальностью – хотите вы того или нет – в самом неожиданном месте. Например, в парке на детской площадке.

Когда парки были «бесплатными»

В нашем городе нет платных парков, то есть таких, где берут деньги за посещение прямо при входе. Можно, конечно, порассуждать о том, что было бы неплохо «завести» один суаперкачественный платный парк в Запорожье, усеянный видеокамерами, который всегда был бы вычищен до блеска, где было бы несколько очень классных современных детских площадок, сделанных по европейским (как принято говорить) стандартам; выверенные с точностью до миллиметра газончики без животных экскрементов (ну потому что – сами посудите – кто разрешит выгуливать пёсиков в «европейском» парке?); зоны отдыха и площадки для пикников, чистенькие уборные и всевозможные детские забавы, оплаченные один раз при входе. В целом, где можно было бы гулять в режиме «всё включено», кроме еды и напитков. Однако пока такого парка не предвидится даже в проекте. Осилить бы реконструкцию «Дубовки»… но сейчас не об этом.

Сейчас запорожцы имеют бесплатные парки с относительно бесплатными игровыми зонами для детей. Потому для родителей и сами парки представляются уже относительно бесплатными.

Многие запорожские родители прекрасно помнят время, а было это не столь давно, когда можно было, собираясь на прогулку в парк, совершенно «безопасно» выйти из дома без кошелька, прихватив лишь перекус и питье для малыша. Нынче это кажется нереальным, поскольку в любом – даже самом «районном» парке, – развивается бизнес на детях.

Машинки с электроприводами, батуты, «рыбалочки», мягкие лабиринты, надувные горки – всё это настолько ярко и желанно для детей, что на их фоне обычные парковые качели-карусели-горки меркнут и теряют всякий смысл. Впрочем, развлечения эти не вызывают критики сами по себе, если бы не цена вопроса и вечное напряжение родителей перед походом в обычный городской парк.

С каждым годом платных детских зон в запорожских парках и скверах в летний сезон становится всё больше. Ещё бы: это – прибыльный бизнес. Так что отныне родителям, выходя с малышом на улицу, приходится думать, стоит ли подвергать себя и бюджет семьи испытанию, а малыша стрессу с истерикой и топаньем ногами или всё же обойти парк козьими тропами, приземлившись где-то на площадке в домах. Да, там не так просторно, как в парке и, зачастую, не так много деревьев, но платить каждый день сезонным «парковым дельцам» за 5 минут катания на вожделенной машинке или 10 минут в лабиринте (а зачастую и то, и другое, и третье) не то, что не хочется, а среднестатистическому родителю не представляется возможным.

Родители говорят…

Итак, для многих запорожских родителей платные детские зоны в парках (во всех городских парках и скверах!) стали значительной проблемой. Безусловно, оппонировать на такой оборот есть чем: начиная от воспитания сдержанности в ребенке и непотакания его бесконечным желаниям до законности предпринимательской деятельности, защищаемой 42-й статьей родной Конституции, день рождения которой мы не так давно отметили.

Но послушаем, что говорят родители:

«Прогуливаясь по парку чувствуешь себя ходячим кошельком, а ведь ты пришел сюда чтобы твой ребенок провел время с друзьями и вдоволь накатался на горке и качелях, а он, увидев аттракционы, уже не хочет больше ничего кроме батута и ровно таких же качелей но в лабиринте. Почему не сделать один большой парк и поместить туда все эти аттракционы? А лучше привезти стационарные чтобы они радовали детей круглый год? Но это уже намек на ремонт «Дубовки», – говорит мама 2-летнего Данила художница Евгения Тренчук.

Справедливости ради, далеко не все родители против платных развлечений в бесплатных парках. Кто-то, при определённых условиях (нетребовательных детях и комфортном размещении), находит в платных детских зонах желанное удобство.

«В принципе, я за подобные аттракционы, с учетом, чтобы в них соблюдались правила безопасности. В частности, если сказано даже в самой инструкции, что на батуте должен быть только один человек, то и не нужно пускать туда кучу детей. Ну и в целом обращать внимание на их состояние. А вообще хорошо бы такие аттракционы ставить возле кафе, так чтобы занять детей, в то время, как родители могут выпить кофе. Ну и удобоваримая цена должна быть», – считает мама 3-летней Марты журналистка Анастасия Пойда.

Понимая воздействие соблазнов на неокрепшую детскую психику, разумные родители, на самом деле, стараются обходить стороной зоны детского «Лас-Вегаса». Да и вообще не появляться в таких местах летом, выбирая более творческий и естественный отдых.

«В период активности «продажной радости» я с детьми стараюсь избегать парков и площадок, уставленных платными лабиринтами, батутами и машинкам. Ходим на природу – на Хортицу, на Днепр. Иногда организовываем специальный выход на один из платных аттракционов, предварительно договариваясь с сыном (3 с половиной года) о денежном лимите. Мне бы хотелось, чтобы развлечения, требующие дополнительного финансирования, находились в отделенных от публичных площадок местах. Если я иду в развлекательных центр, я отдаю себе отчёт, что придется платить. Но отправляться в парк на бесплатную площадку и получать вместо прогулки истерики ребенка – неприятно», – говорит мама 4-х детей, автор и организатор семейного клуба «Оранжевый скворечник» Ольга Фанагей-Баранова.

Мнение о том, что для платных «развлекалок» вполне можно сделать отдельные зоны или, как минимум, не пичкать ими все городские парки, поддерживают многие родители. Подобный вид прогулки с малышом они считают не шибко креативным, но создающим негативную тенденцию – привычку получать всё в готовом виде.

«Я считаю, что любые готовые развлечения должны быть дозированы. Иначе не остается времени для творчества и созерцания. Батуты, лабиринты-непоседы и прочие аттракционы дают возможность ребенку достаточно безопасно развивать ловкость, вестибулярный аппарат и приобретать спортивные навыки. Но в то же время это очень затягивающий вид отдыха. Попробовав единожды, ребенок начинает отдавать предпочтение исключительно этому развлечению. И вам уже сложнее обратить его внимание на что-то другое в том же парке. На красоту бабочки, на глубину лужи, на огромную ржавую карусель без сидений оставшуюся с советских времен, на которой можно придумать столько игр и проявить сноровку.

Подобно огням Лас-Вегаса, яркие детские аттракционы вызывают в детях азарт и неуемное желание. А утолить их не всегда пол силу даже тем, кто не ограничен в средствах. Только вот Вегас вынесен далеко за пределы мест обычного обитания. Это отдельная зона, город. У нас же платные детские развлечения занимают целые тротуары возле детских площадок. И думаю, это делается не для удобства родителей. А исключительно для наживы: редко кто может отказать упрашивающему ребенку в удовольствии. Думаю, многим родителям было бы удобно, чтобы зона аттракционов существовала в каком-то отдалении от детских площадок – на другом конце парка, например. Тогда бы у родителей было больше выбора, как провести время с ребенком», – отмечает телеведущая Лёна Радченко.

Как в детский мир приходит бизнес

О том, как взрослая выгода работает на детских слабостях, и каким образом местные бизнесмены попадают в парки, мы узнали в местных структурах власти.

«Предприниматели просто подают документы на разрешение установки аттракционов в райадминистрации – там есть профильная комиссия, которая рассматривает этот вопрос и выдает разрешение. У них также есть условия установки, развития такой предпринимательской деятельности и все цифры, опираясь на которые принимается решение, давать ли «зелёный свет» тому или иному бизнесмену», – рассказал «Верже» глава инспекции по благоустройству запорожского городского Виталий Змиенко.

В Вознесеновской райадминистрации говорят, что свободный бизнес на детских площадках в парках вполне себе законен, в чём мы и не сомневались. Право на него закреплено не только Конституцией, но и 52-м решением сессии местного городского совета августа прошлого года.

«В 52-м решении сессии госовета от августа 2016-го года расписаны нормы размещения и условия установки малых архитектурных форм города и передвижных конструкций с учётом архитектурных норм. Возможность установки, то есть разрешение на запрос дает спецкомиссия госохрантруда, которая осматривает и проверяет оборудование по нормам», – утверждает начальник отдела экономического развития и предпринимательства Вознесеновской райадминистрации Татьяна Чупахина.

При этом чиновница отмечает, что, по сути дела, в нашей стране, как и в городе, сейчас нет установленных нормативов на предмет того, где должны стоять такие аттракционы. Предпринимателям разрешают размещать свой бизнес в парках, поскольку «не запрещено» и оборудование не является опасным для жизни и здоровья детей.

Наблюдение родителей по поводу того, что с каждым годом платных развлечений в парках становится всё больше – бизнес расширяется – Татьяна Чупахина не подтвердила. По крайней мере, по Вознесеновскому району, чиновница уверяет, что количество точек и единиц «техники» не увеличилось, поскольку оборудование довольно дорогое, а работа сезонная, то есть, как ни крути, оправдывает себя далеко не круглый год.

Что говорят психологи

Часто родители уже взрослых детей или вовсе без них говорят: истерики ребёнка по поводу платных развлечений – это проблема родителей, поскольку ребёнок может манипулировать чем угодно и в любой момент, например, в супермаркете или транспорте, в компании других детей, увидев чью-то игрушку и так далее. Нельзя не согласиться с этим, но… всё же, собираясь с малышом в магазин, мама точно знает, что её ждёт и морально готовится к «бою». Супермаркет – это и есть место для бизнеса, но не парк. Допускать, чтобы такое происходило в каждом парке города, ставить родителей в рамки бесконечного заработка на детях законно, но, кажется, не слишком гуманно.

Что же касается пользы от таких аттракционов для самого малыша, то некоторые психологи считают, что её там практически нет.

«Для детей полезно общение с родителями, с окружающим миром, который они познают, дети развиваются в действии, там где проявляется их воля. Вот папа на площади Маяковского катает трехлетнего малыша на машине с пультом управления, а что при этом малыш? крутит руль… а где его воля? В чем развитие? Ребенок ПАССИВЕН, но папе это очень УДОБНО. Так для кого же эти развлечения? Для детей? Не думаю… Это порождение родительского спроса. А если взять этого малыша и пойти с ним собирать палочки для костра или залезть на дерево за шелковицей? Но это же так не удобно для родителей… А так отдал ребенка за 50 грн в лабиринт на безлимит и сидишь на лавочке (в лучшем случае с книгой, в худшем – с пивом).

Большинство таких аттракционов используют одинаковый набор средств, через воздействие на первую сигнальную систему ребенка: яркие краски и громкая музыка. К моему большому сожалению, дети привыкают к пассивности: «пусть меня развлекают», они не умеют играть, не знают чем себя занять, не умеют общаться. Возникают своего рода «присадки»: зачем напрягаться, если можно пассивно сидеть и смотреть мультики. Моя мысль очень проста и я стараюсь донести ее каждому родителю, которого встречаю: кого вы хотите воспитать пассивного наблюдателя и исполнителя или активную личность? Дети не нуждаются ни в каком «специальном развивающем воздействии». Вокруг очень много интересных дел, которые мы можем делать вместе, и которые развивают волю ребенка, помогая ему познакомится с этим миром не как пассивный наблюдатель, а как полноправный член семьи и общества. Каждый родитель должен сделать выбор: пассивное наблюдение или активное участие», – говорит воспитатель группы вальдорфского направления, психолог Елена Бабенко.

По закону жанра продажи растут на всём, что пользуется спросом. И, порой, самый процветающий бизнес строится на детях, как бы это цинично не прозвучало. Но, возможно, есть смысл задуматься о том, как всё это «очеловечить», позволив, таки, родителям с детьми гулять в парках свободно, не продумывая ещё на пороге дома траекторию движения в обход «детского Лас-Вегаса».

Автор: Ева Миронова, фото автора