В Запорожье работают мошенники с недвижимостью: как избежать трагедии

Любая операция, которая связана с недвижимостью, несет в себе определенные риски. К сожалению, до сих пор лжериелторам удается обвести вокруг пальца невинных людей, которые не подозревают об опасности. Обратившись к риелторам, они надеются получить помощь в довольно важном вопросе, но получают море проблем и «головную боль».

Не так давно в одной из популярных групп социальной сети о своей встрече с аферистом рассказал один из пользователей и призвал о помощи таких же пострадавших.

«Хочу поделиться своей проблемой (текст оригинала сохранен, ­ авт.). С ней столкнулся, приехав в Запорожье и занявшись решением вопроса с арендой жилья. Обратился в фирму, которая находится на 3 этаже здания на улице Почтовой, 29. Обманным путем присвоили мои 1000 гривен. Дали какие­то липовые «квартиры». Я, лопух, пошел «смотреть» жилье, за которое уже заплачены деньги. В итоге ночью остался на улице в незнакомом городе. Ни один хозяин квартиры ко мне так и не пришел. На звонки мне грубо отвечали, посылали или говорили, что ничего не сдают. То есть информация, которую мне предоставили, недостоверная и не проверенная! А это ­ мошенничество! Деньги мне не возвращают, тянут время. В договоре написано, что и не вернут. Хочу скооперироваться с такими же обманутыми, может, вместе сможем прийти к ним и скандалом добиться возврата денег. Очень нужна помощь, так как эти дамочки уже больше года наживаются на людях. Их номера: (068)148­82­13, (067)724­51­09, (093)154­29­30, (095)660­36­31, (066)440­86­27. Куда ни позвоню, везде натыкаюсь на их контору. Имена всегда разные ­ то Люся, то Лида, то Маша, а отвечают одни и те же. Хотя отмечено, что от частного лица и без посредников», – говорится в посте.

На похожую схему обмана попалась и еще одна жительница Запорожья. Свою историю она также рассказала в одной из групп социальной сети. Запорожанка пришла в офис агентства по недвижимости, чтобы арендовать квартиру, там ей предложили перечень потенциальных арендодателей. За услугу взяли 800 гривен. Когда девушка начала звонить по указанным номерам телефонов, выяснилось, что они оказались недействительными.

По данным Главного управления Национальной полиции в Запорожской области, с 2015 по 2017 год было зарегистрировано 85 обращений граждан по поводу противоправных действий со стороны представителей агентств недвижимости в Запорожье и области. Так, в 2015 году правоохранительными органами зафиксированы 4 незаконные сделки купли­продажи и 39 – аренды. В 2016 году эти цифры уменьшились, и аферы через куплю­продажу составили 2 случая и 28 ­ через аренду. За шесть месяцев 2017 года правоохранители внесли в базу 2 случая махинаций в отношении купли­продажи и 10 ­ аренды недвижимости.

При этом только лишь в 2015 году правоохранители задержали всего­навсего одного лжериелтора. Злоумышленника суд приговорил к 5 годам лишения свободы с установлением испытательного срока на 3 года. Такие показатели, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Ведь большинство мошенников до сих пор продолжает обманным путем забирать далеко не маленькие суммы денег у запорожцев.

Стоит отметить, что наибольшее количество махинаций, связанных с недвижимостью, приходится на 2015 год. Это связано с тем, что в тот период злоумышленники активно наживались на горе вынужденных переселенцев. Схема была довольно проста: агенты предлагали беженцам жилье по чрезвычайно низкой цене. Естественно, тут же находился нужный вариант, но перед тем как посмотреть жилплощадь, необходимо было внести энную сумму денег за старания фирмы. Цена вопроса составляла примерно 1500­1700 гривен. Когда же человек отправлялся по указанному адресу, никакого съемного жилья там не оказывалось. Кстати, телефонные номера лжеагентств переставали работать уже через 15 минут после того, как жертва уходила.

Как не попасть на удочку лжериелтора и не стать жертвой?

Представители комитета Ассоциации специалистов по недвижимости Украины отмечают, что летом традиционно растут цены на аренду недвижимости во всех крупных городах. Тысячи студентов, которые не хотят жить в студенческих общежитиях, ищут себе съемное жилье. Спрос на рынке растет, и при стабильном предложении избежать роста цен невозможно. В самый пик сезона – в конце августа – аренда может подорожать на 10­20%.

Часто люди путают информационного брокера и риелтора. Первые могут брать деньги заранее и продают информацию, а не услугу. То есть за уплаченные деньги клиент получает набор номеров тех, кто, возможно, все еще сдает квартиру. Вторые же предоставляют непосредственно услуги.

Какие же признаки выдают риелтора­мошенника? Их довольно много, но есть самые распространенные и, так скажем, ходовые. Первое, на что стоит обратить внимание ­ на очень низкую комиссию. В связи с непростой экономической ситуацией в стране за последние несколько лет количество сделок снижается, а конкуренция среди риелторов, наоборот, растет. Встречаются такие предложения, когда за сопровождение сделки риелтор просит менее 1% от суммы договора. В этом случае не стоит сильно радоваться великодушию агентов, не нужно забывать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. В реальности это выглядит так: мошенник подбирает необходимую жилплощадь за весьма символическое вознаграждение. Найдя, наконец, подходящий вариант, он предлагает собственнику поднять стоимость квартиры. В свою очередь эту разницу аферист потом кладет себе в карман. И только после этого показывает жилье клиенту. Если все удается, то он получает и комиссию от покупателя, и «наценку» от продавца. Но жертве обмана маклер кажется щедрым человеком, так как взял небольшой процент по сравнению с другими риелторами.

В этой ситуации покупателю и продавцу необходимо встречаться на этапе переговоров, чтобы напрямую обсудить непосредственно стоимость недвижимости. После такой встречи сразу станет понятно, действительно ли у риелтора, к которому вы обратились, такие расценки или он вас попросту водит за нос. Не позволяйте агенту недвижимости «брать всю власть» в свои руки, иначе можно легко обеспечить ему дополнительный заработок за свой счет.

Один из самых распространенных и довольно опасных приемов, которые есть в арсенале у «черных риелторов» ­ просьба отдать на время оригиналы своих документов, а именно паспорт. Чаще всего этот прием маклеры проделывают с пожилыми людьми, объясняя необходимостью заключения договора. После получения необходимых оригиналов документов мошенники ищут человека, который визуально похож на собственника, едет с ним к нотариусу и оформляет на себя генеральную доверенность с правом продажи квартиры. Далее на основании полученного документа аферист с успехом продает жилье, забирая деньги себе. В свою очередь новоявленный владелец неожиданно обнаруживает, что в квартире уже проживают чужие и незнакомые ему люди. В этом случае ни при каких условиях не отдавайте подлинники своих документов, только копии оригиналов. Также не нужно держать их на видном месте ­ отвлечь внимание человека, а тем более пожилого, довольно просто. Стоит отметить, что генеральная доверенность оформляется в течение пары часов.

Не менее внимательным стоит быть и во время аренды жилья. Из­за того, что квадратные метры на рынке недвижимости ­ довольно дорогая роскошь, многие вынуждены снимать квартиру или дом. Здесь единственный способ застраховать себя от лжериелторов – отдавать деньги только после заключения договора аренды и внимательно проверять информацию о праве собственности на жилье. Если квартирой владеют несколько человек, необходимо связаться со всеми собственниками и удостовериться, что аренда происходит по их обоюдному согласию. Так как, по закону, если один хозяин против сдачи жилья, договор аренды признают недействительным, а вы останетесь у разбитого корыта.

Довольно распространена и повторная сдача в аренду. Мошенники сами снимают на месяц квартиру, при этом пытаясь договориться с собственником об отсутствии гарантийного платежа. После этого квартира пересдается уже другим арендаторам, которые вносят только небольшой залог или оплачивают первый и последний месяцы аренды.

Также находчивые аферисты при желании нажиться идут и на такой шаг: снимают жилье на сутки и показывают его реальным клиентам, которые готовы заключить контракт на год. Потом мошенники берут у клиентов месячный залог, говорят, что ключи отдадут на следующий день, и резко исчезают. Для того чтобы не попасть на их хитрые уловки, нужно быть особенно бдительным, не бояться привлекать юристов или самостоятельно просматривать государственные реестры, а также стараться не покупать или не арендовать недвижимость у представителя собственника.

Немаловажным остается тот факт, что представители Ассоциации специалистов недвижимости в дальнейшем прогнозируют развитие украинского рынка таким образом: взимать комиссию за услуги риелторов не с квартирантов, а с владельцев жилья. К примеру, такая система действует в Соединенных Штатах Америки. Остается верить, что эта схема поможет снизить уровень махинаций в сфере недвижимости.

Анастасия КАНДЫБЕЙ