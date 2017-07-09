Запорожская рукодельница: Жизнь – удивительная штука, нужно быть открытым, и она тебе улыбнется

Запорожская рукодельница: Жизнь – удивительная штука, нужно быть открытым, и она тебе...

При помощи иглы и лент на сумках расцветают маки, ромашки, хризантемы. Запорожская рукодельница Маргарита Таран создает эксклюзивные авторские сумки, которые заставляют улыбнуться даже в самый хмурый день. Впрочем, и сама мастерица – пример жизнелюбия, силы и оптимизма. Несмотря на все жизненные сложности, она всегда идет только вперед и добивается успеха. О том, как никогда не сдаваться, как найти занятие по душе, а также о секретах вышивки лентами мы расспросили Маргариту

– Маргарита, расскажите, с чего все началось?

– Как любая женщина, я занималась рукоделием. Вязала на спицах для себя и своих близких. Был период, когда я вышивала на вязаных изделиях, этому рукоделию меня научила Ольга Васильевна Малинина, за что я ей очень признательна, сейчас мне пригодились эти знания. А вышивкой лентами заинтересовалась лет шесть назад, когда искала на просторах интернета хобби для своей мамы. Я ее перевезла поближе к себе из другой страны, и нужно ей было чем­то заполнить свой досуг, чтобы пережить тяжелый период и тоску по Родине, друзьям, родственникам. Она ­ человек творческий и просто так сидеть не может. Тогда я впервые увидела прекрасные картины, вышитые лентами. С этого и началось увлечение. У мамы все замечательным образом стало получаться, я любовалась и наслаждалась. В первую свою поездку на Родину мама повезла в подарок сестрам картины, вышитые своими руками. Это было настолько красиво, что не влюбиться в ленточки было невозможно. Я была спонсором, закупала принты, оформляла работы. Мне и самой захотелось испытать свои силы, и я стала учиться у мамы, так как времени осваивать мастер­классы и читать литературу практически не было. Я воспитываю и ухаживаю за своим сыном, он тяжело болеет с двухлетнего возраста, страдает тяжелой инсулинозависимой формой сахарного диабета, сейчас совсем ослеп. Первой моей работой была сумочка, с которой я хожу до сих пор на фитнес. Первая «проба пера» меня очень вдохновила. И стали рождаться сумочки и косметички для подруг и родственниц, нет ничего лучше подарка, сделанного своими руками. Вот с этого все и началось.

– А сумки вы сами шьете?

– Нет, к сожалению, за пошив сумок я еще не бралась, это огромная проблема. Сложно найти хорошего мастера по пошиву, а от этого зависит конечный результат и как будет смотреться моя работа. Готовые работы я выставляю в социальных сетях. Там мы и познакомились с дизайнером сумок из города Днепр Лилией Спасской. Она всегда очень доброжелательно отзывалась о моих сумочках, давала советы. Для меня были очень ценны ее комментарии как мастера с большой буквы. Лиля предложила сотрудничество: я вышиваю, она шьет и реализовывает готовые изделия. Для меня это огромная удача и ступенька в развитии моего творчества. Сумочки с моей вышивкой Лиля предлагает на ярмарках, фестивалях, в своем интернет­магазине. У меня нет такой возможности, так как я должна быть рядом с сыном. В данное время для меня это идеальный вариант.

– Насколько сложно сегодня найти покупателя на изделия ручной работы?

– Эти сумки не для каждого, да и товар сезонный. Но, как говорится, любой товар найдет своего покупателя. Очень приятно, когда хвалят твою работу, вырастают крылья, хочется творить и дальше. Некоторые считают, что ручная работа должна стоить дешево. Я с этим не согласна. Любой мастер в каждую работу вкладывает душу, время, этот процесс творческий, обладательница такой работы будет уникальной, так как подобного не увидит ни у кого.

– Маргарита, если не секрет, сколько стоят ваши сумки и где их можно приобрести?

– Мои сумки стоят 750­850 гривен, в зависимости от объема работы, расходных материалов. Выставляю свои творения на OLX, в социальной сети. Мои вышивки на сумках можно найти в интернет­магазине Лили sumkilily.com.ua

– Как ваша семья относится к такому увлечению, всегда ли хватает времени на любимое занятие?

– Моя семья на сегодня – мама и сыновья. Муж, к сожалению, умер полтора года назад. Теперь как никогда для меня актуальна тема заработка. Не хочу быть обузой для своего младшего сына, хотя я всегда могу положиться на его заботу и помощь. Семья меня всегда поддерживает. Времени катастрофически не хватает, домашние заботы никто не отменял, поэтому для творчества его остается очень мало. Моя работа с лентами начинается после десяти вечера, тогда я могу отдаться рукоделию, мне это очень нравится, работа успокаивает, вдохновляет, приводит мысли в порядок. Часто засиживаюсь до глубокой ночи.

– Как вы переносите рисунок на ткань?

– Самое сложное – найти подходящий сюжет для вышивки. Найдя подходящий вариант, размечаю зону, где будет вышивка. В процессе создания творения передо мной ­ фото. Часто идеи сами приходят в голову, так и получаются милые миниатюрки. Сумки должны радовать будущую хозяйку, поэтому к подбору ткани, фурнитуры, пошиву отношение очень серьезное. Все простегивается, укрепляется, чтобы сумка держала форму.

– Маргарита, расскажите, как вы подбираете ленты для своих работ?

– Для вышивки на сумках я использую атласную ленту – подбираю цвета и нужный размер. Ищу ленты в Интернете. Очень сложно найти качественный материал. Сейчас сотрудничаю с интернет­магазином из Черновцов. В вышивке использую различные бусинки, камни, пряжу.

– А как ленту обрабатываете?

– Кончики лент обжигаются. Самая кропотливая работа, когда для создания цветка нужно обжигать каждый лепесточек. Но результат стоит того! Цветы оживают, становятся, как живые. Такая техника хороша для астр, хризантем, ромашек, ноготков.

– Как ухаживать за такими сумками, чтобы и вышивку не испортить, и изделие было чистым?

– Особого ухода не требуется. Бережное отношение, как к любой деликатной вещи – беречь от зацепок ленты. Но даже если это и случится, все поправимо. Рекомендуется ручная стирка либо в стиральной машине в специальном мешке. Ленты не деформируются и не линяют. Многие, кстати, сомневаются, как будет выглядеть сумка после стирки. Моей сумке с вышивкой более шести лет, а выглядит она, как и раньше.

– Сколько времени у вас уходит на создание одной сумочки?

– Зависит от объема вышивки. На маленькую косметичку и дня хватит. А на большую сумку­шопер нужно 7­10 дней. Тем и хороша вышивка лентами, что очень быстро можно увидеть результат своего труда.

– Вы не считали, сколько работ за 6 лет удалось создать?

– Ой, не считала! Все не хватает времени засесть и все систематизировать. В свое время в социальной сети Вконтакте создала папки, где все свои работы «разложила по полочкам». Теперь из­за блокировки не могу ее оттуда «вытянуть». Вообще плотно заниматься вышивкой я начала недавно, и это хобби переросло в работу. После смерти мужа я была в шоке: как жить дальше, чем кормить семью? Молила небеса указать мне дорогу, по которой идти, и возможности для заработка. Все же, если очень захотеть, находится возможность. Главное – желание, и обязательно появится шанс.

– Маргарита, не возникало у вас желание сделать вышивку на курточках, джинсах?

– Нужно подумать, пока такого опыта не было. Дело в том, что изнанка на вышивке колючая, поэтому нужна дополнительная подкладка. Но идея хорошая, конечно.

– Вы вышиваете в основном цветы, а животных или людей не пробовали?

– Были пробы вышивки бабочек и стрекоз, но все­таки вышиваю в основном цветы. На чужих работах мне очень нравится, когда мастер вышивает живую природу, птичек, животных. Но для этого должны быть навыки в вышивке гладью. Я пока учусь, смотрю мастер­классы, вдохновляюсь работами мастеров, читаю литературу, стремлюсь совершенствоваться, расти. Меня восхищают люди с красотой и позитивом в душе, стремлюсь к общению с людьми творческими, позитивными. Мы живем в тяжелое время, уныние – тяжкий грех. Никогда не нужно сдаваться, только вперед, сдаться мы всегда успеем.

– Как вы думаете, с какого возраста можно заниматься вышивкой, и что можете посоветовать тем, кто еще не нашел занятие по душе?

– Я думаю, многим такой вид творчества по силам. Лет с 10 можно пробовать. У меня тоже не получалось поначалу, поэтому советовалась с мастерицами. Совет начинающим мастерицам один – вышивать, вышивать и еще раз вышивать. Смотреть хорошие работы в этой технике. И успех обязательно придет. Когда я впервые увидела вышивку на сумках рукодельницы из Саратова, пришла в такой восторг. Эта сумка стояла у меня перед глазами. Я для себя решила, что тоже хочу этому научиться. Ну, а как получается у меня, это уже судить моим милым покупательницам.

– Но ведь многие, увидев красивую работу, говорят: «Я так не смогу» и даже не берутся пробовать…

– Многие так и думают. Не боги же горшки обжигают. Если есть желание, обязательно научитесь. Желаю каждому искать свой путь, быть открытым миру, и он обязательно ответит тем же.

Яна Петрова,

фото из архива Маргариты Таран