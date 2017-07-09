Запорожцам рассказали об «изюминках» Карпат (ФОТО)

С наступлением знойной погоды все больше хочется на море. Где же еще спастись от жары, как не на пляже, у водички? Однако не только на побережье можно прохлаждаться в зной. Прекрасный вариант отдыха летом – поездка в горы и леса. Причем, учитывая цены на номера на Азовском побережье, обойдется вам путешествие в Карпаты не намного дороже, чем отдых у моря

Приезжая в горы, лучше всего остановиться не в самих Карпатах, а в Прикарпатье. Например, проживая в Трускавце, вы сможете не только полюбоваться главными красотами края, но и неплохо оздоровиться. Данный населенный пункт славится своими источниками. Правда, учтите, что лечебную воду необходимо принимать исключительно под присмотром специалиста!

Естественно, украинские горы – это просто кладезь всевозможных уникальных пейзажей, красивых мест, удивительных достопримечательностей. В этом материале хотелось бы поведать читателям «Верже» о нескольких «чудесах природы», посещение которых обязательно запомнится туристу надолго, особенно любителям потрясающих фотографий. Все достопримечательности, о которых пойдет речь дальше, расположены в живописном Национальном парке «Сколевские Бескиды», так что при желании можно посетить эти места в один день. Но лучше, конечно, растянуть экскурсии на несколько дней, чтобы подробно ознакомиться с каждым «чудом» природы и вдоволь насладиться чарующими пейзажами.

Идеально для фотосессий

Есть в Национальном парке «Сколевские Бескиды» такое удивительное место, которое одновременно и притягивает, и отталкивает туристов. Дорога к нему пролегает через лес, и по пути здесь можно осмотреть другую достопримечательность, о которой также хотелось бы рассказать отдельно – водопад Каменка. Но не будем забегать наперед и поведаем вначале о первом пункте привала – Мертвом озере.

К данному месту относятся с опаской даже местные жители, поэтому неудивительно, что водоем поначалу вызывает противоречивые впечатления у путешественников. Въезд на территорию, где расположены озеро и водопад, платный, однако стоимость «входного билета» — символическая. Отметим, что и сами местные экскурсоводы не понимают, почему с туристов берут плату за въезд, но, как бы там ни было, за посещение придется заплатить от 5 до 10 гривен.

Правда, бывают еще такие часы, когда к указанным выше достопримечательностям можно попасть и бесплатно, так как кассир на въезде отсутствует и шлагбаум открыт. Но тут уже, как говорится, как повезет.

Итак, теперь о самом озере. Для того чтобы к нему добраться, туристу необходимо пройти (а лучше проехать) километра 2­3 до торговых павильонов, а уже оттуда подняться метров 300 по горе. Туристическая тропа проходит через красивый хвойный лес, так что, поверьте, дорогу преодолеете быстро, наслаждаясь параллельно красивыми видами и свежим запахом хвои.

Конечно, скажем откровенно, первое, что чувствует турист, добравшись, наконец, к пункту назначения – разочарование. Небольшой водоем окружен болотами, старыми сухими ветками. Вода в нем – насыщенного темного цвета. Именно из­за этого местные жители и прозвали озеро Мертвым. Официальное его название – Журавлиное. Вода в водоеме потемнела из­за высокого содержания сероводорода. По этой причине в озере не водится рыба, а на поверхности иногда появляются жутковатые пузыри. В общем, сначала вообще сложно понять, зачем тебя привели к этому месту. Но через пару минут, оглядевшись, понимаешь, что здесь безумно красиво. И царящая вокруг тишина действует успокаивающе. Прямо хочется усесться на сооруженный здесь деревянный причал и часами рассматривать окружающие озеро, леса и горы, вглядываться в зеркальную водную гладь. Но еще лучше — перед поездкой взять напрокат национальный костюм и устроить фотосессию на фоне нетронутой природы. Поверьте, снимки здесь получаются просто невероятные.

Отдыхая на Мертвом озере, лучше не сходить с туристических троп, поскольку местность здесь болотистая и можно угодить в ловушку – трясину. Это еще одна из причин, по которой местные стараются обходить данную территорию стороной. Поговаривают, что и зимой, и весной здесь пропадают туристы. Не знающие особенностей местности путешественники попадают в болота, а выбраться из них без сторонней помощи, как известно, невозможно.

В общем, сделав фото на память и налюбовавшись природой, можно осторожно спуститься к еще одному туристическому объекту – водопаду Каменка. Его высота составляет всего 7 метров, что, в принципе, не много для водного каскада. Но особого шарма водопаду придают скалы и леса, расположенные вокруг.

Разлетающиеся на десятки метров брызги от водного каскада дарят прохладу. И это, с одной стороны, хорошо, ведь в таком месте можно идеально спастись от жары, а с другой – плохо. Найти укрытие от зноя стараются не только туристы, но и местные жители, поэтому в жаркую погоду возле водопада многолюдно. Так что не рассчитывайте на то, что летом вам удастся здесь сделать снимок на фоне девственной природы, ведь, скорее всего, на фото, кроме вас и водопада, будет присутствовать еще как минимум несколько десятков человек.

Лучше всего насладиться красотой данной местности, устроившись в построенных рядом кафе в национальном стиле. Ну, согласитесь, что может быть приятнее дегустации национальных блюд под шум водопада с видом на могущественные скалы. Кроме того, в таких заведениях предлагают традиционную «походную» еду — питательную грибную юшку, картофель, запеченный с яблоками, баклажанами, помидорами и салом на шампурах, шашлык.

Подводя итоги, можно сказать, что отдых у Журавлиного озера и водопада Каменка — лучший способ окунуться в карпатскую атмосферу и прочувствовать на себе местный колорит. В эту экскурсию включены и поход (подъем к водоему), и прогулка по лесу, и осмотр достопримечательностей, и обед в лучших украинских традициях.

Также откроем вам тайну, что именно в этом месте можно дешевле всего приобрести сувениры, поскольку цены здесь намного ниже, чем на других туристических объектах и тем более в городах (в том же Трускавце и Львове).

«Тут стань!»

Еще одна жемчужина Национального парка «Сколевские Бескиды» — крепость Тустань. Данная достопримечательность имеет свою историю. Но главное, что, глядя на такие объекты, начинаешь понимать, что человек при желании может взаимодействовать с природой, не нанося ей вреда.

В древние времена это место служило языческим жертвенником, потом таможней и частью оборонительного сооружения. Поэтому повсюду здесь можно встретить гроты, подземные ходы и прочие творения рук человеческих и воздействия ветров.

На сегодняшний день крепость Тустань является настоящим сокровищем для археологов, поскольку в этом месте находили как древние петроглифы (языческая символика), так и различные ценные предметы времен польско­турецкой войны. Тем людям, которые хотели бы детальнее ознакомиться с историей этого наскального города, советуем вначале посетить музей Тустани в селе Урыч (всего в нескольких сотнях метров от самой исторической памятки). После посещения музея билет не выбрасывайте, поскольку по этому «документу» можно зайти и в сам историко­культурный комплекс «Тустань». Стоимость его также символическая – в пределах 30 гривен.

Добраться до остатков крепости, которые сохранились на самой вершине скал, туристам предлагают по выполненной из дерева туристической тропе. Путь, конечно, не самый легкий. Зато на вершине открываются захватывающие виды на горы и долины. Стоит отметить, что именно из­за этого скалы в свое время использовались как крепость. По сути, людям даже не приходилось здесь специально сооружать оборонительные насыпи, укреплять стены. За них уже все сделала природа. Собственно, в этом и заключается особенность Тустани. Она служит доказательством того, что сама матушка­природа способна защитить человека, дать ему дом, главное ­ уметь воспользоваться ее даром.

Анна КОВАЛЕНКО