К «черному» земельному переделу в Украине все готово?

27 июня, возможно, войдет в анналы нашей истории как День безопасности, права и справедливости. А может, и не войдет. Ибо заметим, что трехлетие всех важнейших событий 2014 года уже сегодня удалось забыть начисто. Думается, что так случится и с 27 июня. Хотя в канун Дня Конституции неизвестные террористы убили полковника внешней разведки, неизвестные, но уже хакеры «положили» 12,5 тысячи компьютеров госучреждений, предприятий и банков Украины. А еще всем известный Аваков отметился в селе Бережинка Кировоградской области…

Из жизни «бангстеров» и сочувствующих

Вот об этом всем и поговорим, но сначала ­ о деньгах. Ибо что у нас, к примеру, для правительства главное? Ну не народ же, презрительно называемый населением, и не состояние экономики! Конечно же, это «баблосы», выбиваемые из этого населения с завидным упорством.

И вот активное сворачивание «социалки» при активном же усилении налогового и тарифного пресса обеспечили нам такой заголовок: «Профицит сводного бюджета за пять месяцев превысил 50 миллиардов, – Минфин» («Цензор.нет», 30.06.2017 г.). Профицит, товарищи, ­ это превышение доходов над расходами.

Напомним, что предыдущие правительства ­ хорошие, плохие и очень плохие ­ пытались хоть что­то балансировать. Т.е., чтобы и население выживало, и чтобы экономика на плаву оставалась, и чтобы украсть что было. Но Яценюк­Гройсман «пошли другим путем». Оказывается, если убить экономику налогами и тарифами, если платить, де­факто, в три раза меньшую пенсию и зарплату (см. курс доллара), чем «папередники», то можно и отрапортовать о профиците. А что будет потом, «ответят совсем другие коммунисты»…

Напомним, что сознательное уничтожение экономики Украины и зачистка украинского этноса проходит под лозунгом: «А то МВФ не даст кредит!» (не путать с «А то Путин нападет!»). Международные же «бангстеры» (иногда их называют «банкстеры») от МВФ ­ при хорошем нашем поведении ­ дают нам миллиард долларов в год. В последний раз дали $92 млн, а все остальное ­ какими­то бумажками.

Так вот 50 млрд гривен ­ это почти $2 млрд. Проще говоря, пустите миллиард на то, на что собирались одолжить, да еще и верните бангстерам немного старых долгов. НО ВПРЕДЬ НИЧЕГО НЕ ОДАЛЖИВАЙТЕ! Тем более под условия: а) гибели экономики; б) пенсии фактически в 65 лет, а если еще нет 25 лет стажа, то будешь получать 30% от «минималки»; в) продажи земли; г) уничтожения науки и медицины.

«В том числе связанных с проведением антитеррористической операции»…

Впрочем, к кому это мы обращаемся? К гражданам, которые за умеренный долларовый кэш уже приняли бюджеты 2015, 2016 и 2017 годов именно в интересах МВФ (т.е. Goldman Sachs)? Готовы ли они проголосовать и за бюджет­2018? Все зависит от суммы кэша. Вот 22 июня Верховная Рада в первом чтении приняла изменения бюджета­2017, но на большее ее не хватило. Президентская БПП заблокировала процесс…

Да, а что они не приняли? Вот часть из обширного списка на 27 млрд гривен: «Предусмотрено увеличение расходов… для финансирования неотложных нужд на оборону и безопасность государства, в том числе связанных с проведением АТО, в сумме 2,66 млрд грн. Из этой суммы 1,5 млрд грн. пойдет на зарплаты и обеспечение Нацполиции, 353 млн грн. – Минобороны, 100 млн грн. – СБУ, 400 млн грн. – Госпогранслужбе, 100 млн грн. – Службе внешней разведки, 177 млн – ГосЧС. Также предлагается увеличить на 14,1 млрд грн. общий объем субвенции местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению… Кроме этого, планируется выделить 800 млн грн. на ремонт автотрассы из Львова к Одессе и Николаеву, 200 млн грн. – на проект реимбурсации лекарств, 100 млн грн. – на лечение больных за границей… Кроме того, 280 млн грн. предлагается выделить на зарплаты сотрудникам госшахт, 260 млн грн. – на зарплаты и обеспечение работы органов прокуратуры… Высшему совету правосудия предложено дополнительно выделить 150 млн грн., Минюсту – 380 млн грн., Управлению делами Президента – 41,2 млн грн., Секретариату Кабмина – 65,7 млн грн., Минфину – 77,9 млн грн., Госказначейству – 251,2 млн грн., ГФС – 1,3 млрд грн., Госфинмониторингу – на 94,9 млн грн.» («Цензор.нет»).

Прокомментируем ситуацию, начиная с конца. Экс­КРУ получит еще почти 100 млн. А вот самые нищие в стране ­ налоговая и таможня ­ сразу 1,3 млрд… Не забыли и Госказначейство (250 млн), и прокуроров — плюс 260 млн. Высший совет правосудия (21 чел.!) дополнительно получит 170 млн, а все на свете проваливший Минюст ­ 380 млн. Да, а вот 280 млн госшахтам, да еще и в условиях Роттердама+ — это как называется?

Но пойдем дальше. Реимбурсация — это компенсация за лекарства. Кому их компенсируют на целых 200 млн и кого лечат за границей на 100 млн, история умалчивает.

14 млрд гривен «без заходов в иностранные порты» дополнительно положат себе в карман Ахметов, Фирташ сотоварищи…

Но дальше самое интересное! Для финансирования «нужд, в том числе связанных с проведением АТО», до армии дойдут аж 350 млн ­ меньше, чем мирному Минюсту. А вот почти два миллиарда ДОПОЛНИТЕЛЬНО получит Аваков (Нацполиция и «погранцы»).

Выводы такие: 1) Премьер Гройсман ничего не слышал о войне; 2) Запорожские депутаты ничего не слышали о запорожских же мостах…

И вся награжденная рать…

А дальше короткая справка. В 2014 году ­ дабы спасти режим Януковича ­ были приняты драконовские законы, отмеченные в «Википедии» как «Законы 16 января». По 14 проголосовавшим за них депутатам, в том числе и не чужому Запорожью Я. Сухому, были возбуждены дела. Некоторых задержали (и под разными предлогами выпустили), некоторые объявлены в розыск. И тут вдруг предпраздничный указ Президента: «Два нардепа, которые голосовали за «диктаторские законы», получили орден «За заслуги». Порошенко в День Конституции отметил заслуги Гереги и Атрощенко». (lb.ua.ua, 29.06.2017 г.). Напомним, что Герега — это муж владелицы «Эпицентра», а Атрощенко — ныне мэр Чернигова, где проходят «самые честные» в Украине выборы. И это, братцы, не реабилитация давших старт убийствам на Майдане парламентариев, это ­ НАГРАЖДЕНИЕ за содеянное.

Да, еще одним орденоносцем стал прокурор Кулик. Т.е. «обвиняемый в незаконном обогащении замначальника департамента международно­правового сотрудничества Генпрокуратуры и бывший военный прокурор сил АТО Константин Кулик» (Realist, 29.06.2017 г.) . Заметим, что снять прокурорского с должности за воровство в Украине невозможно. Даже схваченные с поличным успешно восстанавливаются на службе. Но упомянутый Кулик так отличился, что его пришлось перепрятать из АТО ­ в Киев…

Т.е. получилось все, как у Виктора Чайки: «Списки награжденных очень помогут прокурорам будущего»…

С позволения читателя опустим подробности упомянутой нами выше атаки хакеров. О ней ­ в блоге на сайте редакции.

О погибшем полковнике Шаповале

27 июня в Киеве взорвали машину полковника военной разведки. Минобороны отреагировало на смерть только на следующий день, но информация о звании, должности и фамилии сверхсекретного разведчика появилась в СМИ сразу же после взрыва. Т.е. где­то в Москве событию возрадовались так, что вся система стеце­кремлеботов зашевелилась мгновенно.

Максим Шаповал был командиром того спецназа, который, начиная с 4.00 26.05.2014 г., с боем освободил Донецкий аэропорт. После чего вопрос побега «сепаров» из Донецка был делом пары часов. Но в 14.00 того же дня операцию свернули. Шаповал уже не расскажет, кто его остановил… Т.е. еще Турчинов или уже Порошенко?

А ведь речь о единственном успехе ВСЕГО сообщества украинских спецназов в нынешней войне. Ибо убийство Саши Белого и арест Корбана ­ это совсем другое?

И вот запись в Facebook Юрия Бутусова от 29.06.2017 г., касающаяся убийства лучшего украинского спецназовца: «1. Полковник Шаповал не был публичной фигурой. Ни одного фото и видео в Интернете не было… Опознать можно было только путем целенаправленного поиска… 2. Обнаружить Шаповала для обычного любопытствующего также было не решаемой задачей. Полковник принимал меры конспирации, передвигался на служебных машинах, менял номера, то есть по обычной базе его машину вычислить было невозможно. 3. Обычно Шаповал передвигался на машине с водителем, что затрудняло установку мины. Именно 27 июня Шаповал дал водителю другое задание и сам был за рулем машины. Высока вероятность, что мина была установлена, когда он оставил машину у одного из госучреждений (!) именно в тот день утром»…

Что тут добавить? Лишь еще две цитаты: «Когда Немцову предложили переехать в Киев, он ответил, что в Москве чувствует себя более защищенным от ФСБ – военный эксперт Жданов об убийстве Вороненкова» («Гордон.ua», 24.03.2017 г.). И вторая: «По словам главы государства, гибель Шаповала напоминает украинцам, что война идет не только на фронте, а теракты агрессора могут быть в любом месте». Это из статьи о выступлении Президента Порошенко во время похорон на «РИА Новости Украина». И называется она «Загадочная гибель загадочного полковника ГУР». В ней в основном ­ помои в адрес убитого в стиле «распятых мальчиков» и «расстрелянных снегирей».

Впрочем, а что, по­вашему, должна была писать гитлеровская «Vоlkischer Beobachter Москва», если бы ее вдруг продавали в СССР в 1944 году, как нынче свободно распространяют в Украине путинскую пропаганду? Понятно, что о «комиссарах и евреях»…

Но вернемся к словам Немцова и Порошенко. Несмотря на фантастические «бабки», выделяемые на безопасность (в ущерб и обороне, и «социалке»), любого из нас могут сегодня убить. И виноватых не найдут! Граница с Россией открыта, «органы» мышей не ловят, «войны нет», да и гарантий от «гаранта» тоже нет.

О киевских рейдерах

И несколько слов о селе Бережинка Кировоградской области. Слово известному блогеру Юрию Касьянову: «Представьте себе, что вы ­ успешный самостоятельный фермер на пару миллионов долларов в год ­ любимое дело, хороший дом, счастливая семья, уважение односельчан… Подарите вы такой семейный бизнес неизвестной «офшорке» с труднопроизносимым названием?.. Ответ очевиден ­ нет. Но правоохранительные органы, прокурорские и судейские считают иначе. Говорят, что в селе Бережинка Кировоградской области ­ «хозяйственный конфликт». А в действительности ­ наглое рейдерство и откровенный бандитизм.

Пока ошарашенный фермер доказывал, что он ­ не законченный идиот, никаких дарственных не подписывал, на его предприятие приехали титушки охранной фирмы «Борисфен» (якобы нардепа Юрия Березы) защищать интересы «нового хозяина». Местные загнали «охранников» в поле, где сдали подоспевшей полиции. Потом в Бережинку приехали «ветераны» охранной фирмы Семена Семенченко, с которыми аграрии заключили официальный договор по охране предприятия. Потом приехали «менты» с Нацгвардией и «донбассовцев» жестко упаковали».

А дальше (это мы уже от себя) состоялось вече в Бережинке и Кропивницком (Кировограде). Вот выступление ветерана АТО из 3­го полка спецназа ВСУ: «Хто мені відповість, чому жителі Бережинки повинні самі себе захищати? Чому їх за це мають дубасити спецпризначенці Нацгвардії? Чому в армійського спецназу на фронті немає такої екіпіровки, як у Нацгвардії?.. Чи їх для того екіпірують, щоб вони нас дубасили? Від побаченого у мене волосся встало дибом — собаки, газові балони, «дубинки», автомати… Я ­ голова громадської організації, приїхав просто врегулювати конфлікт. Та коли мене тягли до автобуса, то били і примовляли: «Вот тебе за Майдан, вот тебе за Крым»…

Не будем дальше цитировать видео на странице Семена Семенченко в Facebook, а зададим уже свои вопросы читателю: «Кто­нибудь еще не понимает, почему именно так распределяются деньги бюджета? И почему в столице буднично убивают не последних в стране людей? Для чего созданы и кем укомплектованы полиция и Нацгвардия, осуществившие уже второй после 9 мая смотр своих сил?.. Не в преддверии ли приближающегося «черного» земельного передела?

Да, кстати, посольства США и ЕС, как и прочее «прогрессивное человечество» с путинским МИДом во главе, и в этом случае традиционно сохранили молчание.

Леонид РОМАНОВИЧЕВ