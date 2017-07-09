Радость и ликование – это хорошо, но хладнокровие и разум лучше

Вслед за встречей с американским президентом П. Порошенко продолжил политический вояж в Брюсселе и Париже. В Брюсселе состоялась встреча с председателем Евросовета Д. Туском и другими европейскими чиновниками. Сегодня в ЕС главенствует Польша, что значительно облегчает сближение Украины с ЕС, а 26 июня П. Порошенко встретился с Э. Макроном. Такие встречи называются в дипломатии «на высшем уровне»

Политический успех П. Порошенко стремительно нарастал после встречи с Д. Трампом, которую сегодня уже все смело называют малорезультативной. Встреча с г. Макроном стала пиком успеха П. Порошенко, по крайней мере, именно так это представляется сегодня. Главным успехом встречи с Э. Макроном было не просто получение французской поддержки в рамках «Нормандской четверки», но и возвращение Крыма в поле внимания международной общественности. Как известно, в Нормандском формате обсуждаются пути реализации Минских соглашений, а о Крыме в этих соглашениях – ни слова. Э. Макрон подчеркнул, что незаконность аннексии Крыма не забыта в Европе. Этот важный посыл пришел от человека, который убедительно выиграл президентские и парламентские выборы, если учесть тот факт, что новоиспеченная партия Э. Макрона взяла большинство мест в Национальном собрании Франции. Но в этом триумфальном возвращении проблемы Крыма на общеевропейский уровень настораживает следующий факт. На встрече с В. Путиным французский президент ни словом не обмолвился о Крыме. Россия тогда ликовала, поняв это как сигнал о молчаливом признании Европой аннексии Крыма. Но так и хочется задать г. Макрону сакральный украинский вопрос: когда вы были искренни и честны – на встрече с нашим или российским президентом? Скорее всего, мы вновь встретимся с двойными стандартами, принятыми в европейской политике.

Сегодня Россия, похоже, забеспокоилась. Об этом свидетельствует факт случайного или сознательного блокирования соответствующего сайта в России, с которого можно было получить информацию о французско­украинской встрече. Информацию о признании незаконности аннексии Крыма в России посчитали вредной для российского народа. Однако шило в мешке не утаишь, и россияне все равно узнают французскую и европейскую позиции в этом вопросе. В этой связи невольно напрашивается следующая аналогия. В Украине тоже блокируют сайты, которые, по мнению украинской власти, вредны для украинцев. Недоверие к собственному народу, увы, объединяет российскую и украинскую власти, и ответом на это является растущая неприязнь к своей власти и в России, и в Украине. Одинаковый подход украинской и российской власти к собственному народу не стал одинаковым по вопросу Минских соглашений, и это отметил Э. Макрон во время совместного с П. Порошенко брифинга. А это уже тревожный сигнал об отказе обеих сторон выполнять Минские соглашения. И возникает вопрос: сможет ли Э. Макрон, который явно претендует на политическое лидерство в Европе, переломить ситуацию и заставить обе стороны выполнять Минские соглашения?

В Украине от Э. Макрона ожидают больше, чем он способен сделать. Говорят о некой формуле Макрона, в которой должны быть представлены новые пути решения конфликта на востоке Украины. Но, похоже, для надежд пока мало оснований. Э. Макрон намекнул о необходимости миссий ОБСЕ для мониторинга ситуации и о возможности миротворческих войск. Но нам хорошо известно, что ни одна миссия ОБСЕ не была успешной, и г. Макрон не дал гарантии, что следующая миссия ОБСЕ будет успешной. Бессилие ОБСЕ фиксировалось и в других конфликтах, например, в югославском. Тогдашний руководитель Сербии С. Милошевич просто изгнал из страны миссию ОБСЕ, и решение вопроса взяло на себя НАТО. Ситуация в Украине в корне отличается от югославской, и НАТО не будет вмешиваться в украинский конфликт. Главным препятствием для этого является Россия. Последние провалы г. Путина в международной политике явно ожесточили его, и вряд ли он простит кому­либо успех в Украине. Гарантии невмешательства России в НАТОвскую операцию в Югославии были. Тогда Россию успокоили пряником – принятием в состав «семерки» ведущих стран, которая стала «восьмеркой». Простое возвращение России в «семерку» не может стать гарантией ее невмешательства в какую­либо военную операцию на востоке Украины. Об этом должны помнить не только НАТОвские генералы, но и наши «горячие головы».

На встрече с Э. Макроном речь шла не только об урегулировании конфликта на востоке Украины, но и о сотрудничестве в других сферах, в частности, в инвестиционной. Придут ли полноценные инвестиции в Украину – большой вопрос, но о «мусорных» инвестициях, кажется, договорились. Франция обещала помочь в решении «мусорного» вопроса, и не только во Львове, но и для предупреждения похожей проблемы в других регионах Украины. Куда будут направлены французские инвестиции – в строительство мусороперерабатывающего завода или гарантированный вывоз украинского мусора для переработки в другом месте, неизвестно, но проблему нужно решать немедленно. И здесь вновь всплывает печальная проблема децентрализации, с которой в Украине дела обстоят не лучшим образом. Проблемы местной власти по­прежнему решаются центральной, даже президентской властью. С одной стороны, это нормально, т.к. центральная и местная власти должны сотрудничать. С другой стороны, это грозит незаметным возвращением жесткой централизации, и не только в политической и гуманитарной сферах, но и в экономической тоже. Видимо, нужно договариваться об обмене опытом децентрализации и долго и многому учиться у наших западных партнеров.

Татьяна НИКОЛАЕВА