Баскетболист из Запорожья помог сборной Украины завоевать «бронзу» (ФОТО)

В нидерландском городе Амстердам завершился чемпионат Европы по баскетболу 3х3. От Украины на нем выступала мужская национальная сборная в составе запорожца Дмитрия Липовцева, а также Станислава Тимофеенко, Александра Кобца, и Максима Закурдаева.

После 5-го места на чемпионате мира во Франции на европейском первестве в Амстердаме наши ребята завоевали бронзовые медали. На групповом этапе после победы над Турцией (22:14) наши ребята неожиданно для многих победили хозяев — действующих вице-чемпионов мира (21:12).

В четвертьфинале на характере украинцы победили в овертайме Испанию (19:17). После осечки в полуфинальном матче со сборной Словении (8:22) наша команда также на характере в овертайме вырвала в матче за третье место победу над чемпионами мира и лидерами рейтинга — сборной Сербии (20:18).