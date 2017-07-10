Домой Новости Баскетболист из Запорожья помог сборной Украины завоевать «бронзу» (ФОТО)

Баскетболист из Запорожья помог сборной Украины завоевать «бронзу» (ФОТО)

От
Valeriy
-
82
0
ПОДЕЛИТЬСЯ

 

В нидерландском городе Амстердам завершился чемпионат Европы по баскетболу 3х3. От Украины на нем выступала мужская национальная сборная в составе запорожца Дмитрия Липовцева, а также Станислава Тимофеенко, Александра Кобца, и Максима Закурдаева.
После 5-го места на чемпионате мира во Франции на европейском первестве в Амстердаме наши ребята завоевали бронзовые медали. На групповом этапе после победы над Турцией (22:14) наши ребята неожиданно для многих победили хозяев — действующих вице-чемпионов мира (21:12).

В четвертьфинале на характере украинцы победили в овертайме Испанию (19:17). После осечки в полуфинальном матче со сборной Словении (8:22) наша команда также на характере в овертайме вырвала в матче за третье место победу над чемпионами мира и лидерами рейтинга — сборной Сербии (20:18).

 

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here