В «армии ДНР» можно купить безопасное и тепленькое местечко

В некоторых воинских частях «ДНР» действуют схемы по назначению на офицерские должности в штабах и тыловых подразделениях за взятку.

По информации Главного управления разведки Минобороны, в отдельных соединениях и частях «ДНР» с целью личного обогащения действует коррупционная схема по назначению российскими командирами на офицерские должности в штабах и тыловых подразделениях за взятку до 1 тысячи долларов.

Таким образом, за мзду в «армии ДНР» можно стать «офицером» и спокойно воровать гуманитарку в тылу.