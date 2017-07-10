В запорожском селе старика убили за шашни с молодухой

Прошлой осенью в больнице Вольнянска скончался 69-летний пенсионер, избитый жителем села Терновка. Мужчина пришел разбираться со стариком из-за своей сожительницы. Дескать, та частенько наведывалась к одинокому пенсионеру непонятно для чего. Разговор перерос в драку, победителем из которой вышел гость. Несколько ударов обухом топора по голове не оставили шансов выжить пожилому мужчине

С годами не утратил вкус к жизни

Из районной больницы Вольнянска в полицию позвонил врач. Он рассказал, что машина «Скорой помощи» привезла из села Шевченко пожилого мужчину без сознания. У старика были тяжелые травмы головы, лица и туловища. Медики пытались спасти человека, но травмы оказались несовместимыми с жизнью — селянин скончался.

Врачи не знали каким образом пенсионер получил тяжелые травмы, но были уверены, что они — криминального характера. Мол, расположение ран свидетельствуют о том, что старика сильно били. Словом, смерть насильственная. Сыщики узнали, что «скорую» к потерпевшему вызывала его соседка. Вскоре выяснились причины и обстоятельства произошедшего.

Как оказалось, соседке позвонил по мобильному телефону сам пострадавший Сергей Сергеевич (имя изменено) и попросил вызвать медиков, поскольку его избил Василий.

«Я прибежала к Сергею Сергеевичу во двор, а он лежит на земле, — вспоминает соседка Людмила Ивановна. — Он был очень плох, кровь заливала лицо, с трудом дышал. Говорит, Васька избил из-за Лиды. «Скорая» быстро приехала и его увезли. А на следующий день сообщили, что умер».

По словам другой соседки, Сергей Сергеевич раньше работал на одном из заводов Запорожья. Вышел на пенсию и переехал с женой в село Шевченко, где когда-то жили его родители. А городскую квартиру оставил детям. Спустя несколько лет похоронил жену и жил бобылем. Однако пенсионер, невзирая на преклонный возраст, не утратил вкус к полноценной жизни.

Неподалеку от дома, где проживал Сергей Сергеевич, стоит неопрятный дом, в котором живет Нина Николаевна со своими дочерьми. К сожалению, в доме нет мужчины-хозяина. А у лиц мужского пола, иногда проживающих в этом доме, к ведению хозяйства душа не лежит. Наоборот, эти мужчины любят выпить водки или самогона. А лучше — то и другое вместе. Любит это дело и женская половина дома. Посему стекол в окнах этого дома нет, вместо них натянута пленка. Крыша протекает, а деревянный забор давно пущен на топку. О какой-либо домашней живности (куры, гуси) говорить не приходится.

Алкоголизм — причина бед

«У тридцатилетней Лиды (дочери Нины Николаевны, — авт.) несколько детей — все от разных мужиков, — заявляет жительница села, пожелавшая остаться неизвестной. — Но государство забирает этих детей у Лиды, потому что они ей не нужны. Она их давно променяла на бутылку. Вот как несправедливо получается: кто-то хочет, но не может своих выносить, а кто-то — как кошка рожает, но дети таким не нужны».

По словам женщины, несколько лет назад Лида сошлась с Василием из соседнего села Терновка. У них был общий ребенок, но поскольку оба злоупотребляют спиртным, их лишили родительских прав. Женщина иногда допивалась до того, что уходила из дома, ночуя у разных людей. Чаще всего в доме, где проживал 69-летний Сергей Сергеевич. Впрочем, Василия селяне тоже редко видели трезвым.

«Я, конечно, свечку не держала, но люди судачат, что между Лидкой и стариком была сексуальная связь, — говорит селянка. — Эти слухи доходили и до Василия. Какому же мужику такое понравится? Он и поколачивал свою бабу, но той — все равно. Разговаривал он по этому поводу и со стариком».

В тот день Василий, в поисках сожительницы, подъехал на велосипеде к дому Сергея Сергеевича. Зайдя в дом, он, как ему показалось, увидел неприглядную картину. Лида сбежала, а между мужчинами произошла потасовка. Хозяин дома, вытолкав незваного гостя во двор, схватил топор. Но 45-летний противник его отобрал, и несколько раз ударил обухом по голове старика.

«Я так испугалась, когда они начали драться, — вспоминает Лида. — Убежала я оттуда. Поэтому не знаю, как оно там было. Но точно знаю, что Василий не хотел убивать его».

Лида заявила, что интимной связи с Сергеем Сергеевичем она не имела. Эти слухи, мол, распускают нехорошие люди. А они с пенсионером просто помогали друг другу.

«Он же один жил. Я ему еду приготовлю, в огороде помогу. А он меня кормил, могли по рюмочке выпить с ним. Но ничего такого не было», — говорит Лида.

По мнению Нины Николаевны, матери Лиды, жертвой обстоятельств стал в первую очередь Василий: «Он же защищался, когда на него с топором бросились. А что он должен был делать? Ждать пока его зарубят? Если его и должны судить, то за самооборону, а его хотят за убийство судить».

Однако большинство жителей села Шевченко, считает, что виновна в этом печальном происшествии …безработица. Поскольку в селе нет работы, то люди спиваются. А отсюда — все беды.

«Раньше в селах была работа и люди, если и выпивали, то только по праздникам, — говорит Людмила Ивановна. — А сейчас работы нет, все уже разворовали и пропили. Стыд потеряли, а пить продолжают».

По мнению молодого жителя села Игоря, государству совершенно не нужны селяне. Оно вспоминает о них только тогда, когда ему (государству) что-то нужно…

Поскольку Василий ранее был судим, а статья, которую ему вменили в вину — тяжкая, то суда подозреваемый дожидался в следственном изоляторе. Невзирая на то, что Василий признался в содеянном, он

заявил на суде, что убивать не хотел, а лишь защищался. По обвинению в совершении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего, мужчину приговорили к семи годам лишения свободы. Обжаловать приговор никто не стал и Василий отправился отбывать срок в колонию.