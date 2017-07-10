В Запорожье «титушки» избили главу антикоррупционной организации

Вчера, 9 июля, трое неизвестные людей напали на руководителя общественной организации «Антикоррупционное движение Запорожья» Константина Белова.

Белов связывает нападение неизвестных со своей деятельностью. Он предполагает, что это связано с проектом по реконструкции пр. Маяковского. На прошлой неделе Константин побывал на этом объекте, где у него состоялась словесная перепалка с директором фирмы «Иолит». Также в пятницу, 7 июля, он запросил в Управлении капитального строительства сметно-проектную документацию по реконструкции пр. Маяковского. Спустя два дня и произошло нападение.

Антикоррупционер подъехал на автомобиле к своему дому, и начал забирать пакеты с продуктами с пассажирского сиденья. В этот момент на Константина напало трое неизвестных.

«Сзади подошел человек и позвал меня. Я не был сфокусирован, чтобы его ударить. Он схватил меня за шею, прижал к себе и начал бить коленями. Я защищался, но мне сделали подсечку и повалили. Меня пинали ногами, но я закрыл голову руками. Начали кричать соседи, нападающие порезали мне колеса и убежали», — поделился подробностями нападения Константин, пишет Forpost.

На место происшествия вызвали полицию, активист написал заявление, и сотрудники правоохранительных органов составили протокол.