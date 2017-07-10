Житель Запорожской области лишился имущества в банке

До трех лет лишения свободы грозит злоумышленнику, который обокрал посетителя банка в Мелитополе.

В отделении одного из банков в Мелитополе, когда 47-летний мужчина стоял в очереди в кассу, неизвестный украл его мобильный телефон. Через два дня пострадавший заявил о преступлении в полицию, передает РИА Мелитополь.

В этот же день сотрудники группы реагирования Мелитопольского отдела полиции установили личность злоумышленника. Им оказался житель Мелитопольского района 1957 года рождения.

Полицейские изъяли у подозреваемого похищенный телефон. Средство связи уже возвращено владельцу.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Самое суровое наказание, которое грозит злоумышленнику — до трех лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.