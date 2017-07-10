Запорожская прокуратура отбирает курортные земли у нерадивых арендаторов

Защита земель прибрежной полосы Азовского моря в текущем году стал приоритетом в работе органов прокуратуры области.

Благодаря обеспечению комплексного подхода, внедрению новых путей и механизмов выявления нарушений в этой сфере уже предъявлено 41 исковое заявление о возврате земель побережья Азовского моря площадью 86 га стоимостью более 25 млн. грн, сообщает пресс-служба ведомства.

К примеру, в хозяйственный суд Запорожской области предъявлен иск в интересах государства к Кирилловскому поселковому совету и КП «Развитие курортной зоны» о признании незаконными и отмене решений поселкового совета, возвращение земельного участка, расположенного на побережье Азовского моря, стоимостью 7,9 миллиона грн. Определением суда от 11.05.2017 года по указанному делу открыто производство, судебное разбирательство продолжается.