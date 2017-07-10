Запорожские общественники совершили жуткое ограбление

В Запорожье задержали пятерых мужчин, которые совершили ограбление. Злоумышленники оказались членами одной из местных общественных организаций.

Как сообщил на своей странице в Facebook начальник ГУ НПУ в Запорожской области Олег Золотоноша, около двух часов ночи они ворвались в заведение, побили 19-летнего охранника и украли деньги.

Через два часа их задержали сотрудники патрульной полиции и полиции охраны. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 КК Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Информация о том, членами какой именно общественной организации являются задержанные, пока не разглашается.