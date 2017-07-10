Запорожский браконьер ловил рыбу с помощью запрещенных сетей (ФОТО)

На Днепре неподалеку от села Вольноандреевка Вольнянского района мужчина на резиновой лодке рыбачил запрещенными снастями — сетями. Но его действия пресекли сотрудники рыбоохранного патруля.

У браконьера изъяли несколько килограммов рыбы: леща, 4 судака, 8 карасей, 8 окуней. Общий ущерб составил 2,48 тысячи гривен.

Как сообщил начальник Управления Госрыбагентства в Запорожской области Дмитрий Чайка, в отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 статьи 85 КоАП. Рыба и снаряжение изъято.