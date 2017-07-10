Домой Новости Из-за ошибки рефери футболисты «Металлурга» из Запорожья проиграли кубковый матч (ВИДЕО)

Из-за ошибки рефери футболисты «Металлурга» из Запорожья проиграли кубковый матч (ВИДЕО)

От
Valeriy
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Запорожский «Металлург» провел первый официальный матч нового сезона — матч на Кубок Украины с житомирским «Полесьем».

Увы, из-за того, что в Запорожье не оказалось ни одной арены, способной принять матч профессионального турнира, премьерную домашнюю игру запорожцам пришлось провести на стадионе «Колос» в поселке Чкалово под Никополем.

Большую часть матча на поле стадиона «Колос» кипела достаточно равная борьба.

К сожалению, исход поединка предопредилила ошибка главного арбитра встречи. На 81-й минуте на передачу партнеров из глубины поля откликнулся запорожец Максим Башинский.

Но выйти на рендеву с вратарем гостей не удалось — нападающий рухнул на газон, после того как один из соперников дернул его за футболку. К сожалению, свисток арбитра промолчал. А в ответной контратаке в ворота ошеломленных запорожцев влетел гол.

Словом, «Металлург» выбывает из Кубка Украины уже после первого матча турнира.

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