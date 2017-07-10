На запорожском курорте вооруженные рэкетиры похитили человека (ФОТО)

Запорожские сыщики разоблачили преступную группировку, члены которой занимались распространением наркотиков и рэкетом, а потом похитили 50-летнюю предпринимательницу, вымогая у нее деньги.

Жительницу курортной Кирилловки похитили в конце июня, но в полицию она обратилась 7 июня. Но по информации пресс-службы Нацполиции в Запорожской области, за помощью она обратилась только 7 июля. Сотрудники уголовного розыска задержали 4-х членов банды, лидер которой — криминальный авторитет «Марик» ныне находится в розыске за убийство по неосторожности.

В ходе расследования уголовного производства полицейские провели три обыска, во время которых обнаружили и изъяли у подозреваемых: пистолет «Макарова», пистолет «Вальтер», около 8 килограммов «анаши», патроны.

Задержанные обоснованно подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 146 УК «Незаконное лишение свободы человека, ст. 189 УК «Вымогательство», ст. 309 УК «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение наркотических средств».