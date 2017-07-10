Домой Новости Пользователи соцсетей не смогли пропустить встречу Трампа и Путина (ФОТОЖАБЫ)

Пользователи соцсетей не смогли пропустить встречу Трампа и Путина (ФОТОЖАБЫ)

От
Valeriy
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Глава США Дональд Трамп и президент РФ Путин 7 июля провели встречу в немецком Гамбурге на саммите G20. Эта встреча вдохновила пользователей социальных сетей на создание ярких фотожаб.

Особенно популярным среди пользователей является сравнение фото со встречи президентов с кадром из сериала «Карточный дом».

К фотографии, на которой Трамп протягивает Путину руку, пользователи пририсовывают американскому президенту различного рода предметы – от популярной игрушки спиннер до пластинки российского исполнителя Юрия Лозы.

Россияне подставляют изображение своего президента на фото с совещаний лидеров различных стран, на которых Путин на самом деле не присутствовал.

По словам постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, лидер США «точно знает, что Россия вмешивалась в предвыборный процесс».

«Он сразу же поднял вопрос о вмешательстве в выборы и сделал это не без причины», — подчеркнула она в интервью CNN.

По словам дипломата, президент США хотел «посмотреть прямо в глаза» Путину и «дать ему понять», что Вашингтон «обо всем знает». При этом, отрицая подобные обвинения, глава РФ «пытался «спасти лицо», но ему это не удалось», считает Хейли.

 

 

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