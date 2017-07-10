Путину не удалось «спасти лицо» во время встречи с президентом США

Дональд Трамп почти 40 минут обсуждал «российский след» в выборах в США на первой встрече с Владимиром Путиным в Гамбурге.

Как пишет The New York Times, представитель Белого дома назвал беседу двух лидеров на эту тему напряженной. Политики спорили, «обстановка накалялась», а Путин «громко требовал доказательств» влияния Москвы на выборы 2016 года, в которых победил Трамп.

Тем временем постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что лидер страны «точно знает, что Россия вмешивалась в предвыборный процесс».

«Он сразу же поднял вопрос о вмешательстве в выборы и сделал это не без причины», — подчеркнула она в интервью CNN.

По словам дипломата, президент США хотел «посмотреть прямо в глаза» Путину и «дать ему понять», что Вашингтон «обо всем знает». При этом, отрицая подобные обвинения, глава РФ «пытался «спасти лицо», но ему это не удалось», считает Хейли.