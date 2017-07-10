Сланцевый газ из США займет большую долю Европейского рынка, в том числе долю Газпрома

Сланцевый газ из США займет большую долю Европейского рынка, в том числе...

Известный экономический аналитик Степан Демура заявил, что

поставки американского сланцевого газа на Европейский рынок нанесут серьезный урон интересам российских нефтегазовых компаний и, соответственно сделает «печальными» перспективы пополнения бюджета РФ, в значительной степени формируемый за счет нефтегазовых доходов.

«Нам ведь с пеной у рта говорили «эксперты», что сланцевый газ никому не нужен и в Европу он никогда не придет». Между тем, по словам Демуры — Польша уже покупает американский сланцевый газ, «немцы тоже сейчас будут покупать».

В конечном итоге это приведет к тому, что американские «сланцевики» займут большую долю европейского рынка, в том числе долю Газпрома. В этой связи, эксперт не исключает что серьезный кризис, который возник в отношениях между Катаром и другими арабскими государствами выгоден Соединенным Штатам, которые хотели бы уменьшить долю Катара на рынке сжиженного газа.

Как уже писал «Верже», в начале июня 2017 года в польский LNG-терминал в польском городе Свинойце на Балтийском море прибыл первый корабль-газовоз с американским сжиженным газом.

Глава польского правительства Беата Шидло назвала это событие историческим, поскольку Польша, таким образом, реализует идею экономической безопасности страны.

Ведь LNG-терминал дает возможность транспортировать из США газ как элемент диверсификации источников энергообеспечения.

По словам главы правительства, теперь сжиженный газ из США через территорию Польшу можно поставлять на юг и восток, в том числе, и в Украину.

Таким образом, зависимость от поставок энергоресурсов из России становится еще меньше.