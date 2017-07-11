В запорожских кафе власть проверяет рыбу

В Запорожье профильные сотрудники райадминистраций проводят проверки в местных кафе. «Паломничество» контролёров по местным общепитам связано с многочисленными случаями ботулизма в областном центре и городах области.

Журналисты «Верже» сами стали свидетелями такой проверки в одном из кафе Днепровского района. Как отметили сотрудники райадминистрации (две женщины), предоставив документы персоналу кафе, сейчас такие проверки проводятся буквально во всех районах.

— Мы смотрим на рыбную продукцию, соответствует ли она нормам свежести и обработки. Даём разъяснения поварам. Нарушения или подозрения на них фиксируем, — рассказала нам сотрудница РГА.