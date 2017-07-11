В Запорожской области закрыли скандальный военный полигон, с которого стреляли по домам

На днях в Мелитопольском районе Запорожской области закрыли опасный военный полигон. Напомним, на прошлой неделе пуля со стороны полигона попала в частный дом, разбив окно. К счастью, никто не пострадал.

МВД Украины приняло решение на время закрыть учебное поле военных для проведения плотной проверки и выяснения всех обстоятельств ситуации, которая вполне могла завершиться трагедией.

Как сообщалось ранее случай имел место в селе Тамбовка. Пуля просвистела над ухом 23-летней девушки — жительницы дома, в котором разбили стекло. Потенциальная жертва была шокирована. Местные жители собрались после данного случая на акцию протеста, поскольку это было не первое происшествие с «шальными пулями» полигона.

По сведениям МВД полигон могут признать непригодным к использованию и закрыть.