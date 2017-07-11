В Запорожье болеют корью

Сообщается, что житель Запорожья временно находился в Одессе, где регистрируются многочисленные случаи этой инфекции.

В Запорожье зарегистрирован один случай заболевания корью. Об этом сообщили в Госсанэпидслужбе.

По данным Минздрава Украины, в июне 2017 года корью заболели 473 человека. Больше всего людей заразились корью в Ивано-Франковской и Одесской областях. Вспышки заболевания в июне также регистрировались в Тернопольской и Черновицкой областях. Всего за последние полгода в Украине произошло 15 вспышек кори, поразивших половину областей и город Киев. Более 70% заболевших с начала года составляют дети и подростки

Корь – инфекционная болезнь, поражающая как детей, так и взрослых, не имеющих иммунитета против этого заболевания. Она проявляется высокой температурой, насморком, кашлем, сыпью, иногда к симптомам добавляются рвота и диарея. Корь опасна тем, что может осложниться пневмонией или вызвать поражения головного мозга.

По данным Минздрава, значительная часть заболевших в 2017 году не имели всех необходимых доз прививки или не были привиты против кори вообще. Тогда как специфического лечения кори не существует, действенной профилактикой заболевания является вакцинация. Сейчас в Украине доступна комбинированная вакцина PRIORIX против кори, эпидемического паротита и краснухи производства GSK, которую по заказу Минздрав закупил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) на средства бюджета.

Информация о наличии вакцины: https://goo.gl/DRpRGW.

Календарь профилактических прививок: https://goo.gl/WbQTlU.