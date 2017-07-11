Домой Новости В Запорожье наркоторговец угрожал полицейским пистолетом, но оказался на коленях (ВИДЕО)

В Запорожье наркоторговец угрожал полицейским пистолетом, но оказался на коленях (ВИДЕО)

От
Valeriy
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Во время личного досмотра наркоторговец вытащил пистолет и направил на патрульных. Лишь самообладание полицейских не привело к фатальному исходу для подозреваемого.

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