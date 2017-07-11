В Запорожье 35 женщин прошли реабилитацию после онкозаболеваний

Управление социальной защиты населения Запорожского горсовета сотрудничает с Запорожской городской общественной организацией «Победим рак».

В 2017 году в городской комплексной программе социальной защиты населения на выделено 48 тыс. грн. на оказание реабилитационных услуг женщинам с инвалидностью и женщинам, перенесшим операцию по мастэктомии.

Реабилитационные занятия проходят на базе бассейна «Спартак» Классического приватного университета. С начала года реабилитационные услуги получили 35 женщин.

После прохождения курса реабилитации (15 занятий), основанного на лечебной методике по развитию моторики руки, женщины отмечают значительное улучшение самочувствия, настроения, что играет ключевую роль в реабилитационном процессе.