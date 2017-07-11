Глава Запорожской области Брыль стал доктором

Председатель Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль получил диплом, подтверждающий, что он имеет научную степень доктора юридических наук.

На своей страничке в ФБ Константин Брыль сообщил, что над своей научной работой он работал более двух лет. Тема диссертации — концептуальные основы административно-правового обеспечения децентрализации государственной власти в Украине.

Остается только позавидовать трудолюбию Константина Брыля: одновременно служить (до недавнего времени) в СБУ, работать на нервной работе губернатором да еще и докторскую написать и защитить. Прямо Гай Юлий Цезарь. Поздравляем.