Дороги в Запорожской области приходят в негодность из-за тяжелых грузовиков

В Запорожском регионе сохраняется тенденция превышения тяжеловесными транспортными средствами нормативных весовых параметров, что приводит к разрушению автодорог.

По информации Службы автодорог региона, с начала июня на дорогах общего пользования Запорожской области из-за жаркой погоды (более 28 градусов) введено ограничение для движения тяжеловесных транспортных средств массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось 7 тонн с 8:00 до 20:00.

По результатам работы двух передвижных комплексов габаритно-весового контроля (ППГВК), установленных на дорогах общего пользования государственного значения Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье и М-14 Одесса-Мариуполь, вблизи Бердянска, в текущем году, уже проверили 1 тыс. 740 автомобилей. Из них в 61-м выявлены нарушения весовых параметров. Наложен штраф в размере 11 162 евро, из которых на сегодняшний день оплачено — 54 014 грн.