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Запорожец хотел взорвать людей в кафе (ФОТО)

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user444
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Житель Запорожья грозился подорвать кафе вместе с посетителями. Инцидент произошел в одном из заведений Хортицкого района. Неизвестный мужчина стал кричать о том, что у него есть взрывчатка и сейчас все взлетит на воздух.

К месту инцидента прибыл наряд патрульной полиции. Злоумышленником оказался 46-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

Во время поверхностной проверки у мужчины не было обнаружено предметов, похожих на оружие или взрывчатку. По данному факту правоохранители проводят проверку.

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