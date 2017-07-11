Запорожец хотел взорвать людей в кафе (ФОТО)

Житель Запорожья грозился подорвать кафе вместе с посетителями. Инцидент произошел в одном из заведений Хортицкого района. Неизвестный мужчина стал кричать о том, что у него есть взрывчатка и сейчас все взлетит на воздух.

К месту инцидента прибыл наряд патрульной полиции. Злоумышленником оказался 46-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

Во время поверхностной проверки у мужчины не было обнаружено предметов, похожих на оружие или взрывчатку. По данному факту правоохранители проводят проверку.