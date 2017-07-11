За 100 российских рублей будут давать один доллар

Прогноз о том, что ждет российский рубль, сделанный известным экономическим аналитиком Степаном Демурой, неутешителен, сообщает Русский монитор.

По мнению эксперта, судьба рубля «будет печальной», но она никак не связана с президентскими выборами в РФ в 2018 году.

Динамика курса определяется, прежде всего, динамикой керри-трейд. То есть, наличием «дешевого финансирования, а также ожиданий инвесторов относительно сроков, на протяжении которых это финансирование будет оставаться дешёвым».

Если у инвесторов есть склонность к риску — то покупается всё, в том числе и такой мусор как российские облигации. Потому что по кредитному рейтингу российские облигации относятся к категории «джанк» (мусор. — Прим.ред), их динамика практически аналогична динамики так называемых «Junk bonds» — то есть мусорным облигациям.

Отвечая на «провокационный» вопрос, о том, когда же «наконец» за доллар будут давать 100 российских рублей, Демура заявил, что максимум один или два «спокойных квартала» впереди у нас (возможно) еще есть — потому, что, по его словам, мы сейчас подходим к историческим максимумам по рынкам (лет на 20—30 вперед), но цифру 100 рублей за доллар с большой вероятностью мы увидим уже до конца года. Причем падение рубля на этом не остановится.