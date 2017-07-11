На запорожской регате яхтсмены боролись с дождем и управляли ветром (ФОТО)

Минувшие выходные принесли немало радости любителям активного отдыха, а также яхтсменам — прошла традиционная парусная регата имени Виталия Сацкого.

Соревнование, собравшее почти 90 участников, стало одним из этапов чемпионата Украины по парусному спорту.

По словам главного судьи соревнований Александры Черкашиной, гонки на реке намного сложнее, чем морские регаты: небольшое пространство акватории, оживленное судоходство и смена погодных условий (в субботу — лишь маленький ветер, а в воскресенье дождь и сильные порывы ветра) вносит свои коррективы в соревнование. Невзирая на это, яхтсмены показали высокие показатели.

Немало было и болельщиков, которые пришли полюбоваться гонками и грациозными судами. Турнир предусматривал соревнования в семи категорий яхт.

По итогам заездов победили в своих категориях экипажи:

яхты «Касатка» (Днепр);

яхты «Диамант» (Днепр);

яхты «Аврора» (Запорожье);

яхты «Бора» (Черкассы);

яхты «Союз» (Запорожье);

швертбота «Бьянка» (Днепр);

парусных катамаранов «Сварок» (Днепр), «Хоббит» (Запорожье) и «Зефир» (Харьков).