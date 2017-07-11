Прокуратура ужесточила обвинение беглому генералу Сербе, не сумев наказать экс-спикера Запорожского облсовета

Обвинение бывшему начальнику ГУМВД в Запорожской области Владимире Сербе в суде изменено на более тяжкое — не просто превышение власти, а организация и руководство превышением власти, которое сопровождалось насилием и применением специальных средств.

Как известила пресс-служба прокуратуры области, во время судебного разбирательства по обвинению бывшего начальника ГУМВД в Запорожской области генерал-майора милиции Владимира Сербы в превышении власти и организации массовых беспорядков, которые произошли 26 января 2014 года возле здания Запорожской областной госадминистрации (мирный митинг в поддержку Евромайдана был жестоко разогнан работниками милиции и «титушками»), процессуальным руководителем в уголовном производстве изменено обвинение Сербе с менее тяжкого преступления.

Точнее, с ч. 1 ст. 365 УК «Превышения власти» на более тяжкое преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 365 УК «Организация и управление превышением власти и служебным положением, которое сопровождалось насилием и применением специальных средств».

Впрочем, верхний предел санкции — наказания для беглого Сербы остался прежний — восемь лет лишения свободы. Однако отбывать наказание Владимир Серба будет в том случае, если его арестуют. Пока что даже не лишенный званий и регалий беглец-генерал преспокойно себя чувствует, видимо, на территории России.

Напомним, после бегства Януковича и смены власти в стране прокуратура Запорожской области возбудила в марте 2014 года уголовное дело в отношении экс-главы Запорожской облгосадминистрации Александра Пеклушенко, председателя Запорожского облсовета Виктора Межейко и бывшего начальника областной милиции Владимира Сербы по факту организации и руководства ими разгона участников мирной акции протеста.

Владимир Серба не стал дожидаться допросов и бежал из страны. Александр Пеклушенко застрелился из ружья в собственном доме в марте 2015 года. Приговор услышал лишь Виктор Межейко, который так и остался до окончания каденции главой Запорожского облсовета.

В июле 2015 года Кировский районный суд Кировоградской области признал Виктора Межейко виновным в организации массовых беспорядков и совершении преступления группой лиц по предварительному сговору. Вердикт суда — пять лет лишения свободы, но с заменой наказания на три года испытательного срока. То есть, условного наказания.

Прокуратура обжаловала приговор, но апелляционный суд Кировоградской области в декабре 2015 года оставил его в силе. Кассационное представление прокуратуры в Высший спецсуд Украины с требованием изменить приговор на «реальный срок наказания» для Межейко — семь лет лишения свободы — также потерпело фиаско. Приговор остался прежним — три года условно.

Валерий БУТЕНКО.