Юные запорожцы с ограниченными возможностями совершили вояж на байдарках

Специалисты отделений социальной реабилитации детей с инвалидностью Запорожского городского территориального центра социального обслуживания не только проводят для своих воспитанников реабилитационные занятия, но и организуют различные развлекательные мероприятия, игры на свежем воздухе, проводят познавательные экскурсии.

Так, для воспитанников отделения Александровского района Центр приключений «Кон-Тики» организовал прогулку на байдарках по Днепру. Для детей, их родителей провели инструктаж по азам безопасного поведения на воде и правилам нахождения в байдарке. После участники мероприятия смогли насладиться прогулкой по Днепру и полюбоваться пейзажами Запорожья.

Как сообщили в управлении социальной защиты населения Запорожского горсовета, основная задача семи районных отделений социальной реабилитации детей с инвалидностью — социализация детей, комплексная коррекционная помощь специалистов, подготовка к интеграции в общеобразовательные учреждения. С начала года квалифицированную помощь специалистов получили почти 340 детей.