Администрация президента США поддержала введение новых санкций против России

Администрация президента США Дональда Трампа поддерживает введение новых санкций против России, сообщил директор Белого дома по вопросам законодательства Марк Шорт.

В то же время в администрации Трампа стремятся внести изменения в одобренный Сенатом законопроект, чтобы этот документ не ограничивал полномочия в вопросе наложения или отмены санкций.

«Наше беспокойство вызывает то, что законодательство, по нашему мнению, устанавливает чрезвычайный прецедент делегирования вопросам внешней политики членам Конгресса», — отметил Шорт.

Законопроект о наложении на Россию новых санкций, принятый из-за вероятного вмешательства в избирательный процесс в США и оккупации части Украины, был почти единодушно одобрен в Сенате . По процедурным причинам его утверждения приостановилось в Палате представителей.

Напомним, 7 июля Дональд Трамп обсуждал «российский след» в выборах в США на первой встрече с Владимиром Путиным в Гамбурге.