Браконьер перегородил запорожскую речушку сетями (ФОТО)

Шестью сетками перегородил речку Великий Утлюг, протекающую в Акимовском районе Запорожского края, селянин, надеясь на большой улов.

Но его надежды рухнули, когда его задержали сотрудники полиции и управления Госрыбагентства в Запорожской области. Своими действиями он нарушил закон «О животном мире» и правила любительского рыболовства.

У браконьера изъяли не только несколько килограммов рыбы (коропов, судаков, карасей, окуней), но и резиновую лодку с сетями. Общий ущерб составил 5,6 тысячи гривен. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по ч.4 ст. 85 КоАП.