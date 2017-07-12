В бассейне ШВСМ Запорожья через год смогут тренироваться пловцы

Реконструкция запорожского бассейна коммунального учреждения «Запорожская областная школа высшего спортивного мастерства» сдвинулась с мертвой точки

Трижды возвращали проектно-сметную документацию реконструкции плавательного бассейна ШВСМ на доработку. Но есть надежда, что 20 июля экспертная организация утвердит проект.

«Мы достигли согласия и вышли на финишную прямую в таком важном вопросе, как реконструкция плавательного бассейна ШВСМ. Ведь 15 августа 2017 года департамент экономического развития объявит дополнительный конкурс на 2018 год «Конкурсный отбор инвестиционных программ и проектов, которые могут реализовываться за счет ДФРР», и тогда ШВСМ удастся принять в нем участие. Мы надеемся, что уже в 2018 году наши спортсмены смогут тренироваться в обновленном современном бассейне», — сообщил заместитель председателя Запорожской облгосадминистрации Виктор Скобликов.