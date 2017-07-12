В запорожской больнице шесть пациентов заразили нехорошей болезнью

В диализном центре, расположенном в Токмакской районной больнице, произошло массовое заражение гепатитом С.

Шесть пациентов с диагнозом почечная недостаточность заболели гепатитом. Пострадавшие винят в заражении врачей, которые не следят за стерильностью оборудования. Примечательно, что когда пациенты сдали кровь на анализ в местной больнице им отказались сообщить результаты и они были вынуждены отправиться в Запорожье, чтобы услышать неутешительный диагноз.

В Запорожской облгосадминистрации создана спецкомиссия, расследующая этот случай.

Для справки: диализный центр в городе Токмаке, один из самых молодых в нашей области, он был открыт в начале 2017 года, и на данный момент в нем поддерживают жизнь 10 диализных пациентов из Токмака и прилегающих населенных пунктов.