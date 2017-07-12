В Запорожской области наглый бизнесмен коптил людей вместе с шашлыком

Более 30 тыс. гривен придется выложить бердянскому предпринимателю, который готовит в кафе в центре города блюда на мангале.

Жителям верхних этажей приходится задыхаться от дыма, который идёт с трубы жаровни аккурат в их квартиры. Потому местные жители и пожаловались на бизнесмена, передает pro.berdyansk.biz.

В администрации горсовета говорят, что за полгода закрыли 6 подобных заведений. Их хозяева были также оштрафованы.

Местные жители заявляют, что устали писать протоколы на данного бизнесмена. Его заведение в ближайшее время останется без мангала.