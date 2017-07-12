В Запорожье состоится концерт, посвященный Виктору Берковскому

В запорожском ДК «Титан» 14 июля в 18:00 начнется концерт, посвященный известному советскому барду, уроженцу Запорожья, Виктору Берковскому.

Концерт подготовлен Запорожским городским клубом авторской песни (рук. В.Чайкин). Вход бесплатный. (тел. для справок 097-390-71-71, 095-411-21-99).

Виктор Семёнович Берковский родился 13 июля в 1932 году в Запорожье. Детство Берковского прошло в родном городе. После окончания в 1950 году школы № 50 в Запорожье уехал учиться в Москву. С 1955 по 1962 год работал на «Днепроспецстали», пройдя путь от вальцовщика прокатного стана до заместителя начальника технического отдела завода.

Уже в те времена пишет песни, которые перепевает уже не одно поколение. Является одним из ярчайших представителей жанра авторской песни СССР. Скончался в 2005 году.