Для эскалации боевых действий в зоне АТО оккупанты готовят теракты

Российские спецслужбы планируют осуществить несколько террористических актов в населенных пунктах оккупированной территории Донецкой области.

Как сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, сотрудники ФСБ России причастны также и к взрывам в Луганске, которые произошли 7 июля. Двойной террористический акт совершили военнослужащие инженерно-саперной роты 2 АК Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ под руководством ФСБ РФ.

Цель терактов — обвинение руководства Украины и силовых структур в невыполнении Минских договоренностей и эскалации напряжения на востоке страны накануне саммита большой двадцатки и обсуждения агрессии РФ против Украины.