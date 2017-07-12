Жительница Запорожья решила посадить в тюрьму своего непутевого сына (ФОТО)

Видимо, запорожанку крайне утомили дебоши, которые устраивал отрок-наркоман.

По информации пресс-службы патрульной полиции Запорожья, вчера, 11 июля, около 21:00, инспекторы получили вызов: в одном из домов частного сектора Шевченковского района мужчина бьет своих немолодых родителей.

Когда полицейские прибыли на место, потерпевшая рассказала, что ее сын, вернувшись домой, начал бить ее и мужа. 38-летний дебошир все отрицал.

На приусадебном участке инспекторы увидели ухоженные кусты коноплю. Женщина заявила, что наркосодержащие растения высадил ее сын, который, видимо, является наркоманом.

Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу отделения. Видимо, дебошир пойдет под суд по двум статьям: «хулиганство» и «хранение наркотиков».