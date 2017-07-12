Домой Новости Житель Запорожья пытался изнасиловать девушку, но не сумел

Житель Запорожья пытался изнасиловать девушку, но не сумел

От
Valeriy
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Подозреваемого в гнусном преступлении суд временно отпустил домой, избрав в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста.

Печальными последствиями чуть было не окончилось шапочное знакомство запорожанки с 20-летним горожанином.

По информации пресс-службы Нацполиции в Запорожской области, ранее судимый мужчина познакомился с 27-летней женщиной на Интернет-сайте.

Молодые люди встретились возле плотины ДнепроГЭС, но во время прогулки парень затолкал потерпевшую в кусты, нанес телесные повреждения и пытался изнасиловать. Преступление не дали довести до конца случайные прохожие. В результате злоумышленника убежал, но был задержан полицией.

В отношение него начато расследование по статье «Покушение на изнасилование». Злодею, который отрицает попытку сексуальных домогательств, грозит до пяти лет лишения свободы.

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