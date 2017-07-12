Житель Запорожья совершил кражу с помощью авто

Сегодня, 12 июля, около 6 утра в полицию позвонил неравнодушный запорожец. Дескать, нехороший человек крадет брусчатку, складывая ее в автомобиль.

По информации пресс-службы патрульной полиции Запорожья, инспекторы прибыли на место кражи — рядом с домом на ул. Новицкого.

Сигнал оказался правдивым: в капоте лежала похищенный строительный материал. 42-летний водитель признался, мол, черт попутал. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Мужчине «светит» уголовная ответственность по ч.1 ст. 185 УК «Кража».