Запорожская прокуратура заставила работать команду Буряка

В Запорожье начали устанавливать новые дорожные знаки на кольцевых развязках города. Это связано с изменениями в Правилах дорожного движения. Теперь при движении по кругу преимущество имеет транспортное средство, которое уже находится на круге.

В связи с этим в Запорожье проводится изменение организации дорожного движения, путем определения направления главной дороги «по кругу». Устанавливаются средства регулирования движения на кольцевых развязках города, которые будут предупреждать водителей об изменении организации дорожного движения.

Напомним, недавно прокуратура Запорожской области начала уголовное производство по факту бездействия должностных лиц Запорожского городского совета относительно выполнения закона Украины «О дорожном движении». Речь идет о неустановленных дорожных знаках о круговом движении, в результате чего произошел ряд аварий. В связи с ненадлежащим исполнением должностными лицами Запорожского городского совета своих обязанностей в сфере безопасности дорожного движения в Запорожье с 28.04 по 26.06 произошло 20 ДТП с участием транспортных средств, в результате чего их владельцам нанесен существенный вред. При таких обстоятельствах прокуратурой области внесены сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 367 УК Украины — служебная халатность, начато досудебное расследование.