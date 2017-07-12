Известному запорожскому предприятию могут перекрыть производство

Разработчики радиолокационных станций, использующихся в системе противовоздушной обороны, заявили о нарушении авторских прав. Во время пресс-конференции представители Компании инновационных технологий рассказали о расторжении с ними договора на использование их разработок со стороны НПК «Искра», входящего в государственный концерн «Укроборонпром».

Такой шаг привел к тому, что вся продукция на основе их изобретений может быть признана контрафактной, сообщают СМИ.

Компания инновационных технологий обладает исключительной лицензией на изобретения, которые используются при производстве продукции военного назначения, в частности, радиолокационных станций 36Д6М1-1 и 36Д6М1-2. Однако производитель продукции, НПК «Искра», разорвал лицензионный договор на пользование изобретениями, рассказала адвокат Компании инновационных технологий Юлия Аблицова. В свою очередь компания подала иски в суд с требованием запретить использование своих разработок.

«Нам стало известно, что НПК «Искра», которая выпускает радиолокационные станции, заключила договор на их поставку с США, — говорит Юлия Аблицова. – По факту это контрафактная продукция, потому что договора с разработчиком, Компанией инновационных технологий, больше не существует».

По словам одного из разработчиков Александра Немчина, руководство НПК «Искры» не осознавало последствий признания лицензионного договора недействительным. Более того, как отметил юрист компании Дмитрий Литовский, заключенный НПК «Искра» договор на поставку оборудования предусматривает уплату роялти за использование разработки. Однако причитающаяся сумма с 2012 года не выплачивалась.

В отношении госпредприятия «Искра» на сегодня подано два иска: о расторжении контракта с США по причине контрафактности поставляемой продукции и о защите авторских прав.

Справка. Казенное предприятие «Научно-производственный комплекс «Искра» объединяет в себе конструкторское бюро и электромашиностроительный завод. Это предприятие специализируется на разработке и изготовлении современных радиолокационных станций и комплексов радиоэлектронной борьбы. С 2011 года входит в концерн «Укроборонпром».