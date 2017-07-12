МОЗ не рекомендует купаться: список опасных запорожских пляжей

В Запорожье эксперты-эпидемиологи проверили воду в популярных местах купания. Как сообщает МОЗ Украины, на прошлой неделе из Днепра взяли более 10-ти проб и в Азовском море — более 20-ти проб по химическим и биологическим показателям.

На бердянских курортах есть значительные отклонения в состоянии воды Азовского моря.

Что касается мест отдыха в Запорожье на Днепре, что река Днепр, то отклонения нашли на территории санатория «Джаз», на «Волне», территории отеля «Водограй», на Гребном канале, на пляже по ул. Шмидта и на Центральном пляже города установлены отклонению по содержанию кислорода в воде.

В этих местах эпидемиологи не советую купаться.