На запорожском курорте между пьяными компаниями началась перестрелка (ФОТО)

Вернее, стрелял в своих противников один из курортников — 22-летний житель запорожского райцентра Веселое.

ЧП произошло сегодня, 12 июля, около 4 утра в одном из баров на косе Федотвой возле Кирилловки. Две хмельные компании не поделили (что — сейчас выясняется) и началась потасовка. Один из молодчиков выхватил пистолет и начал стрелять.

Стрелок задержан полицией, а двум потерпевшим оказана помощь. К счастью, выстрелы производились из пистолета-травмата, поэтому жизни пострадавших ничего не угрожает.