Пьяный житель Запорожья бросил детей на улице

Вчера поздно вечером возле дома полицейские обнаружили двух малышей, которые без присмотра бегали на улице Зачиняева. О том, где находятся их родители, девочки ответить не смогли.

Инспекторы долго не могли достучатся к дому детей. Дверь сотрудникам полиции открыл немолодой мужчина в пьяном виде (свыше 2 промилле в крови).

Жилище, в котором проживали дети 3-х и 2-х лет отроду, находился в ужасном санитарном состоянии. Как оказалось, мать малышек уехала на заработки, оставив девочек на попечение то ли 58-летнего мужа, то ли деда.

Как сообщила пресс-служба патрульной полиции Запорожья, для детей вызвали «скорую помощь», которая доставила их в детскую больницу. Составив необходимые материалы, патрульные передали их в отдел ювенальной превенции.