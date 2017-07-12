Трагедия в Запорожье: интернатовский малыш умер перед усыновлением

Подопечный запорожского интерната Данил Ижаков умер на оздоровлении в Бердянске. В учреждении назвать причину смерти отказались, написал на своей странице в Facebook сообщил волонтер благотворительного фонда «Счастливый ребенок» Николай Колодяжный.

По словам Николая, несмотря на свои врожденные проблемы и детство, проведенное в интернате, ему выпало почти голливудское счастье: попасть в украинскую приемную семью. Для ребенка с патологиями обрести новых родителей здесь, в Украине – редчайшая удача.

«Вот только за шаг до счастья оно оборвалось. Данил умер. Во время оздоровления в Бердянске. Данилу Ижакову предстояло стать одним из счастливцев, которые будут жить в «Счастливом доме» в Калиновке. Вместе с новыми приемными родителями. В середине июня возможная приемная мама получила необходимое направление и приехала знакомиться с малышом в интернат. Но встреча не состоялась. Подопечные интерната находились на оздоровлении в Бердянске, что само по себе факт положительный. После возвращения с моря мальчишку должен был встретить самый радостный сюрприз: знакомство с новыми родителями, но встреча не состоится. Данила больше нет», — написал Николай Колодяжный.

Отметим, что тот самый дом-интернат на Великом Лугу уже много лет неоднократно был участником конфликтных ситуаций. Так, известно, что в своё время интернат попросту отказался от волонтёрской помощи и сотрудничества со специалистами, и даже закрыл благотворительным организациям доступ к своей территории и к воспитанникам этого учреждения.

Об этом пишет и волонтер благотворительного фонда.

«Во время оздоровления в Бердянске он умер. В одной из местных больниц. Причину смерти ребенка в интернате назвать отказались. В профильном департаменте соцзащиты ОГА вообще якобы не в курсе, в каком учреждении проходят оздоровление подопечные интерната. Находящемся в прямом ведении департамента. Во что поверить сложно. По стечению (или не стечению?) обстоятельств, это именно тот Запорожский детский дом-интернат на Великом Лугу, вокруг которого уже не впервые возникают скандалы. Из наблюдательного совета которого был закулисно исключен фонд «Счастливый ребенок». Тот интернат, который уже несколько лет системно отказывается от помощи дополнительными специалистами. Директор этого интерната Людмила Гончаренконедавно обливала грязью руководителя фонда «Счастливый ребенок». Это тот интернат, к которому волонтеры и благотворители давно пытаются привлечь внимание областной власти. Конечно, пока нельзя утверждать, была ли смерть Данила вызвана недостатками ухода, стечением обстоятельств или иными факторами. Одно можно утверждать точно. В интернате в Калиновке, где фонд «Счастливый ребенок» уже несколько лет оказывает системную помощь специалистами и другим необходимым, смертность среди подопечных сократилась. Правда, и там сотрудничество идет со скрипом. Запорожский же детдом от сотрудничества вообще отказывается, под любыми предлогами<…>От органов власти и общественного совета при интернате хотелось бы услышать полную объективную информацию о причинах смерти ребенка. А также о том, почему интернат системно отказывается от помощи специалистами, которые таким детям, как Данил, могут помогать жить и развиваться», — пишет волонтер.