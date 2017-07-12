Украина в ООН будет добиваться деоккупации Крыма

На предстоящей сессии Генассамблеи ООН Киев выйдет с определенными инициативами касательно возврата полуострова.

Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев сообщил, что Украина готовит ряд инициатив к следующей сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая состоится 12 сентября. В частности, по деоккупации Крыма.

«Что касается Крыма, речь идет о новых идеях по деоккупации Крыма с использованием уже существующих международных и санкционных механизмов для того, чтобы все-таки Крым вернуть в лоно украинского суверенитета. Мы сейчас готовимся к сессии Генеральной ассамблеи ООН. Украина выйдет с определенными инициативами в рамках ООН, конкретно, которые будут касаться Крыма, в части его деоккупации», – отметил Елисеев.

Чиновник также добавил, что вопросы Крыма и Донбасса – это «альфа и омега» в переговорах с международными партнерами.

Напомним, 19 апреля, суд ООН в Гааге вынес промежуточное решение по делу «Украина против России». Среди прочего, он обязал РФ обеспечить работу Меджлиса крымскотатарского народа и предоставить доступ к обучению на украинском языке в Крыму.